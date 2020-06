Bizar: veelbesproken ‘Veronica Inside’-trio geeft geen krimp tijdens online-show, Derksen: “Ik ben geen wegloper” DJ/TLB

24 juni 2020

21u45

Bron: AD.nl/Telegraaf 1 Voetbal De veelbesproken ‘Veronica Inside’-analisten De veelbesproken ‘Veronica Inside’-analisten Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp zijn vanavond gewoon weer samengekomen om over voetbal te praten. In Dordrecht verzorgden de drie een praatshow, waarvoor ze maanden geleden geboekt werden door de businessclub van FC Twente. Alsof er niets aan de hand was.



Er ontstond deze week een flinke rel na een veelbesproken aflevering van ‘Veronica Inside’, waarin het racismedebat centraal stond. Van der Gijp en Derksen voelden zich geviseerd en in de steek gelaten door presentator Genee. “We wisten allebei niet dat Genee ons voor het Joegoslavië-tribunaal zou zetten. Voor ons houdt het op”, klonk het onder meer fors. Er werd (en wordt) gevreesd voor het einde van het programma. Ook door Johan Boskamp, geregeld te gast in de show.

Maar...de businessleden van FC Twente hadden het Nederlandse trio enkele maanden geleden geboekt om uitgerekend vanavond in een soort extra uitzending een uurtje te praten over hun club. Derksen en Van der Gijp zagen die de klus aanvankelijk niet zitten, maar lieten het evenementenbureau niet in de steek. Ze gingen samen met Genee op designerstoelen om een tafeltje zitten. Over de ruzie werd met geen woord gerept.

Johan had het gevoel dat hij klem werd gezet. Het zou zonde zijn als hij ermee stopt Wilfred Genee, presentator van ‘Veronica Inside’

Geen verzoeningspoging

Volgende week staat de laatste reguliere uitzending voor de zomerbreak gepland. Wesley Sneijder is daarin te gast en productiehuis Talpa liet eerder weten dat de aflevering voorlopig gewoon doorgaat. Maar Derksen denkt daar toch anders over, zo zei hij vandaag. “We hebben John de Mol gevraagd om de uitzending te schrappen”, zegt Derksen bij De Telegraaf.

Dat het drietal vanavond wel samen rond een tafel zat, moet dan ook niet worden gezien als een verzoeningspoging. “Ik had een huilende vrouw van Bas Nijhuis (die het event organiseerde, red.) aan de lijn. Als het niet door zou gaan, zou zij morgen het faillissement moeten aanvragen. Wij deden het dus voor haar.”

Het allerergste is als mensen medelijden met je krijgen en met een bos bloemen aan de deur staan Johan Derksen, analist ‘Veronica Inside’

Derksen weigerde wel definitief een streep door ‘Veronica Inside’ te trekken. “We hebben nog een contract voor twee jaar en ik ben geen wegloper”, zei de Nederlander. Derksen gaf ook aan dat niemand medelijden met hem moet hebben. “Het allerergste is als mensen medelijden met je krijgen en met een bos bloemen aan de deur staan.”

Van der Gijp zei dan weer dat hij geen toekomst meer ziet in het programma, toch niet in de huidige vorm. “Wilfred heeft het programma opgeblazen.” Hij sluit echter niet uit dat hij in de toekomst nog een programma met de presentator zal maken. Maar dan is dat in een andere vorm, want dit gaat gewoon echt niet meer. Ik had het er vanmiddag met Jan Boskamp over en hij denkt er net zo over.”

