Binnenkort alleen kinderen toegelaten in voetbalstadions? Viroloog Van Gucht: “Ik zou het niet aanraden” Redactie

22 mei 2020

14u32 0 Voetbal Binnenkort uw kinderen niet afzetten in de opvang, maar in het voetbalstadion? Als alternatief voor de sfeerloze voetbalwedstrijden zonder fans wordt in Nederland gesuggereerd om kinderen wél toe te laten. Zij behoren immers niet tot de risicogroep. “Dat creëert toch weer de mogelijkheid voor het virus om te gaan spreiden“, zegt viroloog Steven Van Gucht aan VTM Nieuws.



Er kon inderdaad wel wat meer sfeer zijn, afgelopen weekend in de Bundesliga. Zo zonder supporters in de tribunes, met als enige geluid het geroep van spelers en trainers. Dat vonden ze ook in Nederland. Uit Groningen komt nu met het voorstel om wél kinderen binnen te laten in de stadions. Bij de Eredivisie-clubs kan het idee alvast op sympathie rekenen, het is zelfs al intern besproken. “Alles beter dan die lege betonnen bakken die je te zien krijgt als je wedstrijden zonder publiek speelt”, zegt PEC Zwolle-voorzitter Visser.

Een leuk idee, maar is dit realistisch? Viroloog Steven Van Gucht heeft daar zijn twijfels bij. “Ik zou het in eerste instantie niet aanraden. Die kinderen gaan afkomstig zijn van verschillende dorpen, van verschillende scholen... Dat creëert toch weer de mogelijkheid voor het virus om te gaan spreiden, tussen scholen, tussen families. Kinderen zijn niet heel gevoelig voor het virus. Ze gaan meestal ook niet echt ziek worden, maar ze kunnen wel besmet worden en ze kunnen het ook wel doorgeven. Wat minder goed dan bij volwassenen, maar het kan wel. Ik denk dat we het hier niet moeten gaan zoeken, dus ik zou het niet aanraden.”