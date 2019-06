Bijna drie goals per match en argwaan in de VAR: het WK voor vrouwen wordt nu pas écht interessant GVS

21 juni 2019

09u00 0 WK vrouwenvoetbal De eerste schifting is achter de rug. Op het WK vrouwenvoetbal strijden nog zestien landen om de titel van wereldkampioen. En we hebben goed nieuws: na een interessante eerste ronde belooft de knock-outfase nóg boeiender te worden. Met dank aan de sterren en... uiteraard ook de VAR.

De kaf is van het koren, morgen breken de achtste finales op het WK vrouwenvoetbal in alle hevigheid los. En qua spektakel en kunde mogen we de komende weken het allerbeste verwachten. Alle toplanden zijn in Frankrijk immers op de afspraak en kwalificeerden zich - de ene op een al wat imposantere wijze dan de andere - voor de knock-outfase. Regerend wereldkampioen de Verenigde Staten maakte de voorbije matchen misschien wel de grootste indruk, maar ook het gastland, Duitsland, Australië, Engeland en Nederland konden de miljoenen kijkers wereldwijd bekoren.

Genieën

Dat is grotendeels te danken aan de sterspelers, die hun land met een flinke portie vaderlandsliefde op sleeptouw nemen. De vijf genieën die we u aan de start van het toernooi voorstelden, doen wat van hen gevraagd wordt. VS-vedette Alex Morgan tekende in haar eerste wedstrijd meteen voor een vijfklapper, de Australische goaltjesdief Samantha Kerr moest een week later met vier treffers niet veel onderdoen. Ook Wendie Renard - de karakterkop van Frankrijk - stond meermaals in de spotlights, terwijl Marta - intussen een levende legende - aan de haal ging met dé prestatie van de groepsfase. De 33-jarige Braziliaanse scoorde tegen Italië voor de zeventiende keer op een wereldbeker. Geen man of vrouw deed ooit beter.

Vroeg of laat ontmoeten deze kanjers elkaar, en we hoeven u niet te zeggen dat de vonken van het scherm zullen spatten. U kijkt toch ook als Messi en Ronaldo elkaar bekampen?

Achtste finales

22/06: Duitsland - Nigeria

22/06: Noorwegen - Australië

23/06: Engeland - Kameroen

23/06: Frankrijk - Brazilië

24/06: Zweden - Canada

24/06: Spanje - Verenigde Staten

25/06: Nederland - Japan

25/06: Italië - China

De VAR

De sterren zijn dus wakker, maar ook de videoref gaat gretig over de tongen en zal het verloop van dit WK ongetwijfeld van extra peper en zout voorzien. Tot twee keer toe was de VAR the talk of the town toen die een penalty liet overnemen. De reden? De doelvrouw schoot in actie nog voor de strafschop genomen was. Een beslissing volgens de letter van de regel, maar op eerdere toernooien amper of nooit gezien.

Dat maakt dat de VAR ook in het damesvoetbal al na twee weken alle krediet kwijt is. “Ik ga mijn mond houden, want als ik zeg wat ik nu denk word ik van dit WK weggestuurd”, was Nigeriaans bondscoach Thomas Dennerby woedend. Zijn dames slikten een zure 1-0-nederlaag na zo’n bedenkelijke VAR-beslissing waarbij de Nigeriaanse doelvrouw vóór de elfmeter werd getrapt een miniem stapje vooruit zette met haar linkervoet. Hetzelfde liedje in het duel tussen Schotland en Argentinië. De Schotse keepster Lee Alexander kwam enkele centimeters van haar lijn, het verdict van de videoref was bikkelhard, met de uitschakeling van Schotland tot gevolg. “De VAR is een schande die helemaal opnieuw moet bekeken worden. Zo snel mogelijk”, was één van de vele reacties van speelsters en uit de Britse pers.

De VAR-beslissingen zijn niet meteen de beste reclame voor het spelletje, maar voor de neutrale toeschouwer zorgt het gegarandeerd de komende weken voor extra pit. Én voor een vat vol discussies. Benieuwd of en hoe ver de potjes nog zullen overkoken en in welke mate het bepalend zal zijn voor winst en zelfs de WK-titel.

Aan goals geen gebrek

Goals alom. Nog een reden waarom u ook straks aan u televisie moet gekluisterd zitten. In tegenstelling tot het WK bij de heren, doen er bij de vrouwen geen 32, wel de 24 beste deelnemers mee. Dit om de kloof tussen de landen zo klein mogelijk te houden en monsterscores met dubbele cijfers te vermijden. Toch werden de fans al getrakteerd op flink wat goals - een tendens die zich hopelijk in de KO-fase verderzet.

In de 36 groepsmatchen trilden 106 keer de netten. Ter vergelijking: op het WK voor mannen vorige zomer werd er in de eerste ronde 122 gescoord, maar wel over 48 duels. In verhouding zorgden de dames dus voor meer goals. Met een gemiddelde van 2,94 treffers per match zit dit WK zelfs ver boven het gemiddelde van de WK’s voor heren van afgelopen decennia. In Mexico 1970 scoorden de heren 2,97 keer per duel, sindsdien was dat gemiddelde steeds een verre utopie. Maar ook in vergelijking met de twee vorige WK’s voor vrouwen kennen we tot nu toe een zeer productieve editie. In 2011 werd er 2.69 maal gescoord per match, vier jaar later 2,81 keer.

En dan zagen de toeschouwers in Frankrijk op de koop toe enkele fraaie treffers. Want wat dacht u van de rake knal van de Schotse Lana Clelland of de kopbal van Sam Kerr? Dat belooft voor straks, wanneer het écht om de knikkers draait.

