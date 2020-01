Bij Alex Ferguson mocht je al eens dronken op het trainingsveld staan: “Op 1 januari mochten we de clown uithangen” DMM

03 januari 2020

11u40

Het wil maar niet vlotten onder Ole Gunnar Solskjaer bij Manchester United. Slechts 31 punten uit 21 matchen. Dan is het altijd met heimwee terugdenken aan Alex Ferguson. Ex-speler Nani prees de legendarische Schot nog eens voor zijn people management: "Wij mochten op Nieuwjaar dronken op het trainingsveld staan."

21 was ie. Toen hij als broekje de oversteek maakte van Portugal naar Engeland. Nani zou Sporting verruilen voor het grote Manchester United om in navolging van Cristiano Ronaldo de grote doorbraak te forceren op het allerhoogste niveau van het internationale voetbal.

Deed de Portugees ook. Niet met de allure van Ronaldo - met wie hij een appartement deelde-, maar toch. Nani was jaren één van de vaste wingers van de kampioenenploeg van Alex Ferguson bij United. Zo scoorde hij in 2018 onder meer in de beslissende strafschoppenreeks van de gewonnen Champions League-finale tegen Chelsea.

Dat Nani - net als de rest van de club - met heimwee terugdenkt aan die hoogdagen is geen verrassing. De Portugees voetbalt na wat omzwervingen in de VS bij Orlando City, maar keek in de Portugese media met plezier nog eens terug naar zijn periode in Manchester.

“Ferguson wist perfect hoe hij met zijn voetballers moest omgaan”, vertelt Nani. “Of het nu oude of jongere spelers waren. Hij voelde altijd aan hoe hij ons professioneel en menselijk het best mogelijk kon begeleiden. Het is dankzij hem dat ik enkele unieke ervaringen heb beleefd.”

“Ik hield ervan om uit te gaan in mijn periode bij United, maar ik kwam er nooit mee in de problemen. Als ik een dag vrijaf had, dan wist ik wel dat ik wat plezier kon maken. Ook op speciale dagen als Kerstmis of Nieuwjaar kon het. In Engeland zaten ze daar niet mee in”, aldus Nani.

Zelfs de grote Alex Ferguson niet. De Schot stond erom bekend bijzonder goed te kunnen slaan én zalven. Op 1 januari kon hij dan ook z'n ogen sluiten voor spelers die met een kater - of erger - nog dronken op het trainingsveld verschenen.

“Neen, het kon hem weinig schelen. Hij wist hoe hij op zo'n dagen met zijn spelers moest omgaan. Hij durfde toen zeggen: ‘Dit is een speciale dag, ik mag nu niet te veel van mijn spelers eisen.’ We speelden als een heel jaar non-stop. 1 januari was dan een moment van ontspanning. Het was leuk. Een andere soort training, waarbij we wat de clown uithingen.”