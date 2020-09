BEST OF GOLDEN BOYS. “Ik kan nooit garanderen dat het een week goed zal gaan” Redactie

06 september 2020

09u00 0 Golden Boys Een week lang kon U hier in HLN+ de meeslepende verhalen van vijf Golden Boys lezen. Vijf jongens die op basis van hun talent thuis hoorden bij de Rode Duivels en voorbestemd waren tot grootse prestaties en een leven vol roem. Het lot besliste er echter anders over. Wij zochten hen op om te vragen wat er net misliep en keken hoe het nu met de tienertoppers vergaat. Een overzicht van enkele van de opmerkelijkste passages.

Aborah: “Ben ik wel zo goed als anderen beweren?”

Stanley Aborah werd op zijn zeventiende de jongste debutant ooit in de Champions League voor Ajax. Alleen ging het daarna snel bergaf. Wat Aborah op dat moment niet wist is dat hij lijdt aan het imposter syndroom. Een psychologische aandoening. Hij legt de lat genadeloos hoog voor zichzelf en onderschat zijn eigen prestaties. ‘Ben ik wel zo goed als anderen beweren?’ Het is een gevoel waar hij al langer last van had. “Het leek soms alsof ik er geen zin in had, ik slofte wat over het veld. ‘Ga naar binnen’, riep de trainer dan. Ik liet uitschijnen dat ik niet graag op het veld stond. Alles was beter dan hard mijn best te doen en later door de mand te vallen.”

Hoger ingeschat dan Seedorf, maar ziekte kelderde carrière Stanley Aborah: “Pas later beseft dat ik aan het oplichterssyndroom lijd”

Maaroufi: “Niemand zei me wat ik moest doen”

Ibrahim Maaroufi werd na zijn droom­debuut als 17-jarige “de kroonprins van Inter” genoemd. Het zou bij die ene match blijven. “Er was niemand die zei wat we moesten doen. Ik deed maar wat. Jonge voetballers werden toen minder gepamperd. Ik was alleen in die ­grote stad Milaan en moest daar in mijn eentje beslissingen nemen die mijn carrière zouden bepalen. Nu hebben alle jongeren begeleiders. Voor het sportieve én het financiële. Ik gaf mijn centen uit aan wat ik wilde. Mooie auto’s, mooie kleding, daar ging het dan naartoe.”

Ibrahim Maaroufi: “Telkens wanneer ik naar het buitenland ga, word ik gecontroleerd”

Franck: “Ik verlamde helemaal. Het niveau lag zó hoog”

In de zomer van 2000 trok Kevin Franck van AA Gent naar Madrid. ‘De Koninklijke’ van Zidane en de Braziliaanse Ronaldo. “Eigenlijk had ik bij Real meteen door van: ow, damn. In Gent behoorde ik tot de besten, maar in Madrid komen de grootste talenten samen. Op de eerste training speelden we puur op balbezit. Toetsen in één tijd. Ik had al moeite om de bal in dríé tijden te spelen. Dan zakt de moed snel in de schoenen, hoor. Op den duur werd ik zelfs nerveus van gewoon naar de training te gaan. Ik verlamde helemaal. Het niveau lag zó hoog.”

Kevin Franck, van sterren zien bij Real Madrid naar sterretjes zien: “Ik werd zelfs nerveus van naar de training te gaan”

Karaca: “Hoe komt het dat racisme in 2020 nog zo actueel is?”

Yasin Karaca debuteerde op zijn zeventiende voor Anderlecht in de competitie, enkele dagen later volgde de Champions League. Een blitzstart die geen vervolg kreeg. “Dat ik van Turkse origine ben, heeft me in België niet geholpen. Het is de rauwe realiteit. Bij Westerlo werd ik neergezet als dat Turkse broekventje met trainingspak en baard. Hoe komt het dat racisme anno 2020 nog zo actueel is? Intriest, ik sprak beter Nederlands dan sommige jongens. Voor hen heb ik één goede raad. Geniet van het leven – het is kort genoeg – in plaats van je te ergeren aan iemand die toevallig in een andere cultuur is opgegroeid en er wat donkerder uitziet.”

Yasin Karaca, de ‘Maradona van Anderlecht’: “Ik was van een ander niveau. Ik was dé man”

Jens Dyck: “Ik ben soms bang van mezelf”

Hij speelde het WK U17 in Zuid-Korea met onder meer Eden Hazard en Christian Benteke, hij maakte indruk op internationale waarnemers en mocht maandenlang testen bij Manchester United. Omwille van heimwee keerde Jens Dyck echter terug naar België en Club Brugge. Maar toen dat op niets uitdraaide ging het snel en zwaar bergaf. “Ik leerde nieuwe vrienden kennen, kreeg mentale problemen. Op café gaan, alcohol, drugs... Ik deed het allemaal. Van joints tot cocaïne. Voor mij was dat een vlucht uit de realiteit. Ik gaf het op in mijn hoofd, ik liet me volledig gaan. Op een bepaald moment besefte ik dat ik hulp nodig had. Toen heb ik de telefoon gepakt, mijn ouders gebeld en zei ik: ‘Mama, ik heb tijd nodig voor mezelf. Ik laat me opnemen.’ En ook nu nog kan ik nooit garanderen dat het een week goed zal gaan.”

Het tragische verhaal van Jens Dyck, het toptalent van Club Brugge dat worstelt met mentale problemen: “Elke dag is een gevecht. Ik ben vanbinnen helemaal gebroken”