Beslissende penaltyreeks in Japanse Supercup zorgt voor animo met negen missers op rij, ook Vermaelen deelt in malaise DMM

08 februari 2020

11u35

Vissel Kobe heeft de Japanse Supercup gewonnen, maar dat verliep niet zonder slag of stoot. De ploeg van Thomas Vermaelen speelde 3-3-gelijk tegen Yokohama FM. In de daaropvolgende penaltyreeks kregen de spelers bij een 2-2-tussenstand plots plankenkoorts.

Niet minder dan 9 opeenvolgende strafschoppen werden gemist. De doelmannen pakten er twee. De rest belandde tegen het doelhout of ging over. Ook Vermaelen deelde in de malaise, hij duwde z’n elfmeter hard over de kooi. Gelukkig kon de Rode Duivel opgelucht ademhalen na de winner van Yamaguchi. Andres Iniesta scoorde voor de goeie orde wel z'n elfmeter. De Spaanse ex-middenvelder van Barcelona was als eerste aan de beurt voor Kobe.

