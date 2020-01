BeNeLiga zit op de rails: elf clubs scharen zich unaniem achter project Zes Nederlandse en vijf Belgische topclubs vragen diepgravendere studie aan Deloitte Rudy Nuyens

23 januari 2020

17u27 16 Voetbal De Belgische G5 en de Nederlandse G6 willen doorgaan met het BeNeLigaproject. Ze beslisten vanmiddag unaniem om Deloitte een nieuwe, diepgravendere studie te laten maken.

Vertegenwoordigers van de Belgische G5 (Club Brugge, AA Gent, RC Genk, Standard en Anderlecht) en de Nederlandse G6 (Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, Vitesse en FC Utrecht) zaten vandaag in Eindhoven samen om een studie van Deloitte over alle aspecten van de BeNeLiga door te nemen. Die studie geeft vooral voordelen aan. De attractiviteit en de marktvergroting voor mediacontracten zouden tot gevolg hebben dat de BeNeLiga na de Grote Vijf (Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk) zou uitgroeien tot de sterkste competitie in Europa. De studie van Deloitte zou bovendien ook aangeven dat de BeNeLiga voordelen zou hebben voor álle Belgische en Nederlandse profclubs, dus ook degene die niet in de BeNeLiga zouden aantreden.

De elf clubs die aan tafel zaten, schaarden zich unaniem achter de vraag om een nieuwe, diepgravendere studie van Deloitte, die meer gedetailleerde cijfers voor álle profclubs zou moeten bevatten. Verwacht wordt dat die nieuwe studie over enkele maanden klaar zal zijn. De unanimiteit - Feyenoord moet alles nog wel voorleggen aan zijn ‘Raad van Commissarissen’ - geeft aan dat de topclubs eensgezind willen doorgaan met het project. De Belgische Pro League, de Nederlandse Eredivisie CV en de Nederlandse voetbalbond zaten mee aan tafel om toe te zien op de belangen van alle profclubs.

Tien Nederlandse en acht Belgische clubs

De topclubs die in Eindhoven verzamelden, zijn het eens over het format dat de BeNeLiga zou moeten aannemen. Het zou gaan om een reguliere competitie met 18 clubs. De 7 clubs die daar bij de start naast de 11 betrokkenen deel van zouden uitmaken, zouden geselecteerd worden op basis van de resultaten van de laatste vijf seizoenen. Er zouden tien Nederlandse en acht Belgische clubs uitkomen in de BeNeLiga.

Over enkele maanden buigen de betrokken clubs zich over de nieuwe studie van Deloitte. Wanneer een BeNeLiga van start zou kunnen gaan, is nog lang niet duidelijk. Maar dat het project op de rails zit, lijkt na de vergadering van vandaag wel een zekerheid.