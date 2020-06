BeNeLiga stapje dichterbij: in bestuurskringen circuleert concreet plan en er is zelfs al een logo MXG

13 juni 2020

13u40 8 BeNeLiga Algemeen directeur van Ajax, Edwin van der Sar, wilde er in januari bij een vergadering in Eindhoven nog niets over kwijt, maar de plannen voor een BeNeLiga worden nu wel alsmaar concreter.



Elf clubs, zes uit Nederland en vijf uit België (Ajax, PSV, Feyenoord, Vitesse, Utrecht en AZ samen met Club Brugge, Anderlecht, Gent, Genk en Standard), buigen zich de komende weken over een haalbaarheidsstudie van een BeNeLiga. In bestuurskringen circuleert alvast een plan met een heel concreet idee. Er is zelfs al een logo.

Het idee: een competitie met 18 ploegen - tien uit Nederland en acht uit België. Er worden 34 speeldagen afgewerkt, zonder play-offs. De eerste zeven ploegen krijgen een Europees ticket. Onderaan zijn er twee degradanten, de slechtste Nederlandse en de slechtste Belgische club. Het zijn de kampioenen uit België en uit Nederland die het jaar daarop de plaatsen innemen van de zakkers - de ploegen die niet in de BeNeLiga uitkomen, werken een nationale competitie af.

Op de Europese coëfficiëntenranglijst staat België op dit moment achtste, Nederland is negende. De BeNeliga moet het gat met de vijf grote competities in Europa dichtrijden en een sterk zesde blok vormen. De gezamenlijke competitie zou vooral financieel ook interessanter zijn. Een BeNeLiga kan voor de clubs een omzetstijging tot 35 procent betekenen.

Eind augustus zou het gedetailleerde businessplan klaar moeten zijn.

