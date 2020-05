BeNeLiga-plannen vliegen in de koelkast: “Door corona andere dingen aan ons hoofd” TTV

18 mei 2020

04u00 0 Voetbal De BeNeLiga-plannen vliegen in de koelkast. Dat is de conclusie na een debat met Louis van Gaal en KNVB-directeur Eric Gudde tijdens ‘NOS Studio Sport’, waarin die laatste duidelijk maakte dat de grensoverschrijdende competitiehervorming nu niet aan de orde is.

“Door het coronavirus hebben we andere dingen aan ons hoofd”, liet Gudde verstaan. Terwijl de Pro League, haar Nederlands equivalent Eredivisie CV en hun topclubs een tweede haalbaarheidsstudie laten uitvoeren door Deloitte, lijkt de BeNeLiga opnieuw op de lange baan te worden geschoven.

De interesse in de landencompetitie werd begin dit jaar aangewakkerd door een eerste studie van onderzoeksbureau Deloitte, dat vooral positieve aspecten zag in de BeNeLiga. De attractiviteit en de marktvergroting voor mediacontracten zouden tot gevolg hebben dat de ­BeNeLiga na de Grote Vijf (Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk) zou uitgroeien tot de zesde sterkste competitie in Europa. De studie van Deloitte gaf ook aan dat de BeNeLiga voordelen heeft voor álle Belgische en Nederlandse profclubs, ook degene die niet in de BeNeLiga aantreden. De Belgische G5 - al nam Standard wel een neutrale houding aan - en de ­Nederlandse G6 werden geprikkeld, een nieuwe diepgravendere studie werd vervolgens aangevraagd. Club was de voortrekker in ons land, Ajax was de initiatiefnemer bij onze noorderburen.

Scandinavië

Maar haaks op het groeiende enthousiasme bij de topclubs stonden de twijfels bij de kleinere clubs. Zij meenden uit de boot te vallen en laakten het feit dat ze niet bij de gesprekken betrokken werden. Ook de afstand tussen bijvoorbeeld het noordelijk deel van Nederland en Wallonië was een issue. “Als we straks naar Charleroi moeten, kunnen we evengoed een competitie met de Scandinavische landen organiseren”, zei Heerenveen-directeur Cees Rozemond veelzeggend. Maar de directeur van de Nederlandse voetbalbond stopt al die plannen dus (opnieuw) in de koelkast.

