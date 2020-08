BeNeLiga kan ‘400 miljoen tv-geld' opleveren volgens Deloitte, België en Nederland willen 5 Europese tickets TTV

28 augustus 2020

15u44 4 BeNeLiga Onze G5 clubs kwamen vandaag samen met Ajax, Feyenoord, PSV, AZ, Utrecht en Vitesse in het Eindhovense Philips Stadion voor een nieuw BeNeLiga-overleg. Volgens onderzoeksbureau Deloitte kan een gezamenlijk tv-contract 400 miljoen euro opleveren.



Onderzoeksbureau Deloitte berekende dat het tv-geld van een BeneLiga gevoelig hoger zou liggen. Het zou tot 400 miljoen euro per jaar kunnen opleveren, zegt Deloitte. Ter herinnering: het huidige Belgische contract met Eleven is goed voor 103 miljoen euro per jaar.

Ondertussen is ook gebleken dat de Belgische en Nederlandse clubs zeker vast willen houden aan het huidige aantal Europese tickets. Op dit moment hebben beide competities recht op vijf Europese vertegenwoordigers. Bij een BeNeLiga is het zeer belangrijk dat niet plots stevig in dat aantal gesnoeid wordt. Want dat betekent dan weer minder inkomsten - een groot deel van de bestaansreden van het idee van de tweelandencompetitie.

