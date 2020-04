Beloftenploegen in 1B? In het buitenland spelen U21-teams in deze reeksen Redactie

10 april 2020

17u59 3 Voetbal Hoe moet het verder met het format van de Belgische competitie(s)? Het is dé hamvraag nadat Hoe moet het verder met het format van de Belgische competitie(s)? Het is dé hamvraag nadat zeven profclubs - voorlopig - geen licentie kregen . Een idee dat nu wordt geopperd: laat enkele beloftenploegen in 1B starten. Ook in het buitenland spelen U21-ploegen in het profvoetbal.

Het heeft echter zijn voor en- tegenstanders. De jeugdspelers krijgen zo de kans om ‘echte-mannen-voetbal’ te spelen en op een hoger niveau te acteren dan in een standaard beloftencompetitie. Alleen is de vraag welke teams hun U21 mogen onderbrengen in bijvoorbeeld 1B? Het zijn veelal de - rijkere - topclubs die hun beloften kunnen laten aantreden in een profcompetitie, zo zien we in bijvoorbeeld Nederland.

Nederland: vier beloftenploegen in Eerste Divisie

In 2013 introduceerden onze noorderburen beloftenteams in de Eerste Divisie, de Nederlandse tweede klasse. Met wisselend succes. Vaak eindigen de elftallen in de middenmoot van het klassement. Al kroonden de beloften van Ajax zich in 2018 wel tot kampioen. De titel hadden ze beet, promoveren kan uiteraard niet. Op die manier ging de nummer twee, Fortuna Sittard, over. Op dit moment zijn de U21-teams van Ajax, PSV, AZ en Utrecht aan de slag in de ‘Keuken Kampioen Divisie’.

Spanje: beloftenploegen op derde niveau

In Spanje spelen er momenteel geen beloftenploegen in La Liga 2 - Barcelona B degradeerde in 2018 naar het derde niveau. In de vier Segunda División B-groepen, de derde klasse dus, wemelt het echter van U21-ploegen van eerste én tweedeklassers. Een lijstje: Real Madrid Castilla, Barcelona B, Atlético Madrid B, Celta B, Getafe B, Oviedo B, Sporting Gijon B, Aláves B, Atheltic Bilbao B, Osasuna B, Real Sociedad B, Villareal B, Espanyol B, Atlético Levante, Valencia Mestalla en Cádiz B.

Duitsland: Eén U21-ploeg op derde niveau

Bayern München II werd vorig seizoen kampioen in de ‘Regionalliga Bayern’ en promoveerde zo naar de Duitse derde klasse, waar het de enige beloftenploeg is. Andere 1ste of 2de Bundesliga-teams - gaande van Borussia Dortmund tot Holstein Kiel - zijn vertegenwoordigd op het vierde niveau.

Guardiola is voorstander

Een jaar geleden stelde Man City-coach Pep Guardiola - ooit nog coach van Barcelona B - voor om ook in Engeland U21-ploegen in het profvoetbal te introduceren. Daar is momenteel een aparte beloftencompetitie, de Premier League 2. “De beloften zouden elk weekend wedstrijden met inzet moeten spelen. Zo zetten ze sneller stappen vooruit.” Maar hij stuitte op veel tegenkanting. Ook in Frankrijk is er geen sprake van beloftenploegen in het profvoetbal. In Italië speelt alleen Juventus B in de derde klasse.