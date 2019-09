Belgische bond steekt Lukaku hart onder de riem KTH

04 september 2019

00u00 0 Voetbal Een extra onderzoek is besteld. De Italiaanse bondsprocureur buigt zich over de racistische spreekkoren voor Romelu Lukaku, zondag op Cagliari - ook al ziet zelfs een kleine groep Inter-ultra's er geen graten in. Intussen schaart ook de Belgische bond zich achter Lukaku.

'Big Rom' zal het graag horen. Nog meer als er straks strenge straffe komen. De Italiaanse sportprocureur Gerardo Mastrandrea heeft om bijkomende onderzoeksdaden gevraagd nadat Lukaku in Cagliari het slachtoffer werd van racisme. Hij wacht op een rapport van de controleurs en meer bewijzen, maar beelden en geluidsfragmenten zouden eigenlijk voor zich moeten spreken. De onderzoekers bekijken nu het wie, waarom en wanneer.

Of er effectief sancties volgen voor Cagliari moet nog blijken. Het is de standaardprocedure. Het draaiboek is hetzelfde als bij een precedent, in april van dit jaar met Juventus-spits Moise Kean, in hetzelfde stadion. Een publiekelijke veroordeling van het racisme door Italiaans bondscoach Roberto Mancini - "Lukaku heeft gelijk, die tijden zouden achter ons mogen liggen". Ironisch genoeg werd toen Kean zelf bestraft met een boete van 2.000 euro voor een duik. Omdat de speler volgens de onderzoekers zelf mee provoceerde, kwamen de Cagliarifans ermee weg. In het geval van Lukaku geldt dat excuus niet. Ook al verdedigt een kleine groep Inter-ultra's hun collega's van Cagliari in een open brief: "Blaas het niet op, het was niet racistisch bedoeld. het is een teken dat ze bang van je zijn." Andere fangroepen distantieerden zich al van het statement. De Lega Serie A liet intussen weten in oktober een nieuwe antiracismecampagne te lanceren.

Lukaku landde gisteren in goeie luim in Brussel. Twee vingertjes in de lucht. Brede glimlach. De steun van de bond met de affiche hieronder zal hem deugd doen. Op de uitspraken van Antonio Conte en ploegmaat Skriniar na bleef het bij Inter de voorbije dagen erg stil. De steunbetuiging in een statement van zijn werkgever blijft voorlopig uit.