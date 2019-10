Zwitsers onderzoeksbureau: in Gent is ‘meer’ voetbal te zien dan in Oostende Bart Fieremans

28 oktober 2019

17u28

Bron: CIES 0 Jupiler Pro League Een voetbalwedstrijd duurt 90 minuten – met blessuretijd erbij nog enkele minuten langer - maar op KV Oostende zagen de toeschouwers dit seizoen amper 51,2% van die tijd ook effectief voetbal.

De effectieve speeltijd meet de tijd dat de bal ook daadwerkelijk in het spel rolt, en dus niet wanneer het spel stil ligt door fouten, blessurebehandelingen, getalm voor inworpen, corners of doeltrappen of protest bij de ref. Het Zwitserse onderzoeksbureau CIES Football Observatory berekende zo dit seizoen de zuivere speeltijd in de hoogste klasse van 30 Europese competities en de tweede divisies van de grote vijf competities dit seizoen. In de Belgische Pro League was in contrast met de laagste effectieve speeltijd van Oostende de bal het meest in het spel in matchen van Cercle Brugge (58,6%) en AA Gent (58,5%). Van de G5-clubs in België kregen de fans van AA Gent dus ‘meer’ voetbal te zien dan die van Anderlecht (57,6%), Club Brugge (56,7%), Racing Genk (54,9%) en Standard (51,2%).

Het gemiddelde voor de Pro League bedraagt 55,8% effectieve speeltijd. Internationaal gezien ligt het spel het minste stil in de Zweedse hoogste klasse met 59,7% effectieve speeltijd, gevolgd door de Nederlandse Eredivisie met 59,5%. Het ‘slechtste’ scoort Tsjechië met 50,2% zuivere speeltijd. Van de grote vijf competities duurden de wedstrijden in effectieve speeltijd dit seizoen het langst in de Bundesliga (57,1%), voor de Ligue 1 (56,7%), Serie A (55,6%), Premier League (55%) en Primera Division (53,3%).