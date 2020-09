Zware klap voor Miguel Van Damme: derde keer kanker vastgesteld bij Cercle-doelman Redactie

26 september 2020

16u47 56 Belgisch voetbal Miguel Van Damme heeft opnieuw een zware klap moeten incasseren. Bij de pas 27-jaar geworden doelman van Cercle Brugge werd afgelopen week opnieuw kanker vastgesteld, de derde keer al. Van Damme maakte het vreselijke nieuws vanmiddag via z’n eigen kanalen bekend. “Ik heb alles al gehad van behandelingen, en er is niks meer over.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Verschrikkelijk nieuws uit de voetbalwereld. Bij Cercle-doelman Miguel Van Damme (27) werd afgelopen week opnieuw kanker vastgesteld. Van Damme voert al sinds 2016 een onafgebroken strijd tegen leukemie. In 2017 keerde hij een eerste keer terug op het voetbalveld, in januari 2019 werd de Maldegemnaar volledig genezen verklaard door de behandelende artsen. Maar vijf maanden later, nadat hij in play-off 2 zijn wederoptreden onder de lat bij Cercle had gevierd én met zijn vriendin Kyana in het huwelijksbootje was gestapt, liep het toch weer mis. Na een behandeling herviel hij begin dit jaar nog eens. Het is dus al de derde keer dat Van Damme zo’n klap moet verwerken.

Op Instagram plaatste Miguel Van Damme een video waarin hij het tragische nieuws bekendmaakt. “Ik ben hier spijtig genoeg weeral met slecht nieuws. Ik heb gisteren mijn resultaten gehad, waarin blijkt dat de leukemie terug in mijn beenmerg is. Het wil dan ook zeggen dat de behandeling die ik nu heb, ook niet aanslaat. Dat wil dan weer zeggen dat er geen andere mogelijkheden meer zijn. Ik heb alles al gehad van behandelingen, en er is niks meer over.”

“Het enige dat ze nu nog kunnen doen, is mij zolang mogelijk in leven houden. Tot er ergens ter wereld iemand komt met een nieuwe behandeling. Ze gaan me terug vier weken in quarantaine plaatsen met een chemotherapie. Dat kan de leukemie tijdelijk uit mijn lichaam verdringen, en me wat tijd gunnen. Hoelang ik dit kan volhouden, dat weet ik niet”, zegt de doelman.

Van Damme, die vorige week nog liet weten dat hij zich elke dag sterker voelt worden, denkt niet aan opgeven. “Ik ga er alles aan doen om het zolang mogelijk uit te stellen. Zo lang dat er een klein beetje hoop is, is er hoop. We moeten er blijven in geloven.”