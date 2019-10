Zwak Lokeren legt Westerlo niets in de weg, Kemphanen mogen periodetitel ambiëren Raf Van Dyck

18 oktober 2019

22u53 0 Proximus League Hoezeer ze in het Kuipje ook de boot afhouden, Westerlo werpt zich steeds nadrukkelijker op als kandidaat voor de eerste periodetitel. De Kemphanen kenden weinig moeite met een zwak Lokeren en klimmen dankzij een 2-0-zege opnieuw naar de kop van het klassement. Lokeren staat na een ongeslagen reeks weer met beide voeten op de grond.

Bij Westerlo moest Bob Peeters in extremis nog sleutelen aan zijn basiself. Gboho sloeg tijdens de opwarming zijn enkel om, waardoor Emenike voor het eerst aan de kwam. Vetokele stond op zijn beurt dan weer voor het eerst dit seizoen op het wedstrijdblad. De Angolese Belg is eindelijk helemaal hersteld van een slepende knieblessure en begon op de bank tegen Lokeren, dat zinnens was om in het Kuipje een verlengstuk te breien aan een reeks van vijf matchen zonder nederlaag.

Al was er op het veld weinig te merken van die intentie, want de Waaslanders acteerden voor de pauze ziel- en inspiratieloos. En dan vraag je om problemen natuurlijk tegen een uitgekookt Westerlo dat in de goeie flow zit. De Kemphanen namen meteen het heft in handen en klommen al vroeg op voorsprong via Dewaele, die een vlijmscherpe counter perfect afrondde. Opvallend: de overhoekse knal van de West-Vlaming leek bijna een kopie van zijn doelpunt een week geleden op het veld van Beerschot. En dan te zeggen dat de rechterflankverdediger tot vorige week in twee dan twee seizoenen nog nooit gescoord had voor Westerlo.

Gaf de 1-0 de thuisploeg vleugels, dan bleef Lokeren achteraan sterretjes zien. Getuige daarvan het feit dat de Oost-Vlamingen voor de pauze liefst zeven hoekschoppen moesten toestaan. Die zevende was er trouwens te veel aan, want Soumah buffelde de 2-0 ruststand op het bord.

Met de inbreng van Said hoopte De Boeck de scheve situatie nog recht te zetten, maar het waren opnieuw de Kemphanen die ook in de tweede helft de wet bleven dicteren. Op het uur zag een veelal werkloze doelman Özer hoe Vetokele voorin zijn competitiedebuut maakte. Voor Westerlo hoefde het intussen niet meer echt en bij Lokeren was simpelweg te onmondig om nog iets terug te doen, waardoor de drie punten uiteindelijk makkelijk in de Kempen bleven en de bezoekers opnieuw weten wat verliezen is.

WESTERLO: Özer, Dewaele, Biset, Soumah, Van Den Bogaert, Antunes, Van Eenoo, Abrahams (88' Keita), Brüls (90' Buyl), Remmer, Emenike (60' Vetokele)

LOKEREN: Verhulst, Tirpan, Filipovic, N’Ganga, Van Damme, De Witte, Koike, Amano, De Jonghe (46' Said), Beridze, Habibou (60' Navarro)

DOELPUNTEN: 12' Dewaele (1-0), 44' Soumah (2-0),

Meer over Westerlo

Lokeren

sport

sportdiscipline

voetbal

Dewaele

Soumah

Vetokele