Zure nederlaag voor Beerschot-Wilrijk: Cercle in slotfase in vier minuten van 2-0 naar 2-3 Kristof De Cnodder

22u30 176 BELGA Marc Brys slaat vertwijfeld de handen ten hemel. De coach van Beerschot-Wilrijk zag zijn team in de slotfase een 2-0-voorsprong te grabbel gooien. Belgisch Voetbal In de topper in eerste klasse B slikte Beerschot-Wilrijk een zure 2-3 nederlaag tegen Cercle Brugge. Meer dan tachtig minuten lang leek de voetbaltak van bouwbedrijf DCA het Belgische filiaal van AS Monaco over de knie te gaan leggen, maar in de slotfase keerde Cercle een schijnbaar uitzichtloze situatie helemaal om.

Beerschot-Wilrijk kondigde gisteren aan dat de club wordt overgenomen door hoofdsponsor DCA en had duidelijk zin om dat in de verf te zetten met een knappe prestatie. Een gretige thuisploeg klom al vroeg in de partij op voorsprong. Placca stuurde met zijn kattenpootje Mbombo diep en die legde beheerst de 1-0 achter Cercledoelman Nardi. Mbombo – vorig seizoen actief bij de beloften van Anderlecht – zit al een half jaar op het Kiel, maar is door omstandigheden pas sinds de winterstop speelgerechtigd. De Congolese spits had amper 58 minuten nodig om twee goals in het mandje te leggen, want op Lierse scoorde hij ook al bij een invalbeurt. Het mag duidelijk zijn dat Mbombo in het slot van de competitie een gevaarlijk wapen kan worden voor Beerschot-Wilrijk.

Cercle leek van slag na die openingstreffer. De mannen van trainer Vercauteren slaagden er in heel de eerste helft niet in om één vloeiende aanval op de mat te leggen. En achteraan gingen ze dan ook nog eens zwaar aan het knoeien. Zo werkte Koné een voorzet van De Jonghe domweg in doel. Geen idee wat de Brugse verdediger in die fase bezielde, want we kunnen nu ook weer niet zeggen dat hij zwaar onder druk werd gezet. ’t Was een pijnlijk slippertje voor ex-Antwerpspeler Koné…

BELGA Dolle vreugde bij Cercle na de onverwachte ontknoping op het Kiel.

Na de pauze was er eigenlijk weinig beterschap merkbaar bij de bezoekers. Cercle ging wel wat nadrukkelijker op de helft van Beerschot-Wilrijk voetballen, maar concreet doelgevaar… Nee, dat kwam er niet meteen. Aan de overkant deelden Placca en Mbombo – een soort van Lukaku op 1B niveau – wel nog een paar speldenprikken uit.

De 3-0 hing dus meer in de lucht dan de 2-1, maar uiteindelijk scoorde Cercle in de slotfase toch tegen. Een frommelgoal van Bruno, na een corner, gaf de ‘Vereniging’ hoop. Twee minuten later maakte Cardona zelfs gelijk. Het moet gezegd dat de huurling van Monaco heerlijk raak trof. En nog was het niet gedaan. In minuut 88 zorgde de mee opgerukte Lambot zowaar voor de winning-goal. Wat niemand meer voor mogelijk hield, gebeurde dus alsnog. Extra pijnlijk voor Beerschot-Wilrijk was dat Prychynenko in blessuretijd ook nog eens op de kruising kopte. Hoe dan ook doet Cercle een gouden zaak in de tweede periode. Beerschot-Wilrijks kansen op een tweede periodetitel kregen een ferme knauw.

BELGA Toen had Beerschot-Wilrijk zijn zaakjes nog op orde. Mbombo heeft er net 1-0 van gemaakt.