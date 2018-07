Zulte Waregem vreest aanwinst meteen tijdje te verliezen VDVJ

07 juli 2018

Pech voor Essevee. Nog geen twee weken nadat het Florian Tardieu vastlegde, dreigt het de middenvelder al voor een poos te moeten missen. Tijdens het oefenduel tegen Lokeren blesseerde Tardieu zich voor het halfuur aan de enkel. Na affluiten moest hij ondersteund door een ploegmaat naar de spelersbus geholpen worden. "We vrezen voor een scheurtje", zuchtte Francky Dury wat verderop. "Ik reken op een onbeschikbaarheid van een week of vier. Jammer, want de start van Florian was veelbelovend." Maandag staan onderzoeken gepland. Die moeten definitief aantonen hoe lang Zulte Waregem het zonder Tardieu moet stellen. (VDVJ)