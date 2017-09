Zulte Waregem maakt het Lazio knap lastig maar stunt niet GVS

20u55 0 Photo News Zulte Waregem Geen krachttoer voor Zulte Waregem in een desolaat Stadio Olimpico. De manschappen van Francky Dury gingen na een slappe eerste maar verdienstelijke tweede helft onderuit tegen Lazio Roma: 2-0. Essevee blijft zo na twee speeldagen punteloos in de Europa League.

Trainer Francky Dury trok lessen uit de pandoering tegen Nice. Om al het Italiaans aanvallend geweld de baas te kunnen, koos de oefenmeester voor een vijfmansdefensie. Verder gooide hij ook de 19-jarige Cyprioot Kastanos in de strijd. De offensieve middenvelder, gehuurd van Juventus, startte zo voor het eerst in de basis bij Essevee. Lazio trad niet aan met zijn sterkste elftal, wél met twee oud-bekenden. Jordan Lukaku en Adam Marušic mochten de flanken voor hun rekening nemen. Dat allemaal in een kil Stadio Olimpico, de Italianen moesten na racistische spreekkoren nog een wedstrijd achter gesloten deuren aanvatten.

Schrik

"Eerlijk: het niveau is er niet hoog", vertelde Lukaku gisteravond op de persconferentie over de Belgische competitie. Niet gelogen, zo bleek uit de eerste helft. De krachtsverhoudingen tussen Lazio en Zulte Waregem werden duidelijk van minuut één. Dàt en de verdedigende aanpak van Dury zorgden ervoor dat Lazio meteen het heft in handen nam. Aanvankelijk mistte Di Gennaro nog zijn schot, maar even later deed Caicedo toch de netten trillen na weinig doortastend verdedigen van Heylen.



De manschappen van Dury herstelden gaandeweg het eerste bedrijf het balbezit, maar de kansen bleven wel voor de thuisploeg. Leali stond evenwel pal op pogingen van Luis Alberto en Parolo. Op slag van rust dan toch een kans - en wat voor één - voor de Belgische bekerwinnaar, maar Leya Iseka knalde na een knappe passeerbeweging onbesuisd over. Zulte Waregem met een terechte 1-0-achterstand de kleedkamers in. Schrik is nooit een goede raadgever Francky, vraag maar aan Nicolas Frutos.

Betere intenties

Dury leek zijn foute inschatting in te zien, want met Kaya en Olayinka trachtte de leermeester aanvallendere intenties aan de dag te leggen. Een herboren Zulte eiste het balbezit op en trok mondjesmaat richting de kooi van de opponent. Iseka en Olayinka stuitten echter op Strakosha. Ook Hamalainen was er dicht bij, maar zijn knappe vrije trap suisde centimeters naast de doelmond. Niet dat Lazio geen kansen meer had in het tweede bedrijf - Caicedo had tot twee keer toe de dubbele voorsprong aan de voet - maar een hapje zoals in de eerste helft was Zulte voor de nummer vier uit Italië niet meer. Maar op de moeilijke momenten kan Lazio altijd rekenen op ene Ciro Immobile. Nog geen bal had de Italiaanse invaller goed geraakt, maar hij tekende in het slot wel voor de 2-0-eindstand.

Een slappe eerste maar lofwaardige tweede helft van de roodhemden van Dury. Maar Zulte Waregem koopt er niets mee en blijft punteloos laatste in groep K. Lazio telt zes op zes, net als Nice. De Fransen klopten het puntenloze Vitesse met 3-0, na goals van Pléa en Saint-Maximin. De wedstrijd werd kort na rust een klein kwartier stilgelegd door het uitvallen van de lichtinstallatie.

