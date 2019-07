Zien we deze spits straks op Essevee? Slechts 1 goal in 913 dagen, wel “3 baby’s bij 3 vrouwen in 7 weken” MMP

15 juli 2019

18u15 2 Zulte Waregem Enfant terrible Saido Berahino test deze week bij Zulte Waregem in een poging om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Hij scheerde hoge toppen bij West Brom, maar viel even snel weer uit de gratie door een hele reeks schandaaltjes. West Brom kon de Burundese Engelsman nog aan Stoke City verpatsen voor 14 miljoen, maar een vos verliest zijn streken niet en ook daar ging hij verder op zijn bedenkelijke elan. Begrijpelijk dus dat ook Stoke hem liever kwijt dan rijk is. Kan Dury hem wel in het gareel houden? Een bloemlezing van zijn strafste fratsen.

Doping

In 2016 werd Berahino tijdens zijn periode bij West Brom betrapt op het gebruik van een verboden product. De Engelse voetbalbond legde hem daarvoor acht weken schorsing op. Omdat het maar om een kleine hoeveelheid drugs ging, zei de spits dat hij niet verantwoordelijk kon zijn voor de positieve dopingtest. Volgens hem had iemand de drugs in zijn drankje gedaan. “Ik was natuurlijk wel in die club, dus ik heb me onverantwoord gedragen. Maar daarna is het allemaal bergaf gegaan. Tot op de dag van vandaag kan ik me niet inbeelden wie dit mij heeft willen aandoen. Het is heel moeilijk te accepteren als je geschorst wordt voor iets waarvoor je zelf niet verantwoordelijk bent.” Na dat incident kon hij vertrekken bij West Brom. Stoke gaf hem een nieuwe kans.

Waar is iedereen? Berahino vergist zich van dag

Vergissen is menselijk, maar deze kemel is misschien eerder tekenend voor de professionaliteit van Berahino. Begin 2018 kwam de Engelse Burundees helemaal uitgerust naar het trainingscomplex van Stoke om er samen met de andere spelers af te reizen naar Old Trafford voor de match tegen Manchester United. Maar tot zijn verbazing waren zijn ploegmakkers er niet... Zouma was wel aanwezig op de club en die kon er, samen met de twittergemeenschap, eens hartelijk om lachen.

Saido Berahino has turned up at Stoke City’s training ground to get on the coach to go to Old Trafford....



...the match isn't until tomorrow pic.twitter.com/mH4nTGuRwK ODDSbible(@ ODDSbible) link

Meer kinderen dan goals

Berahino’s carrière zat in september vorig jaar al een tijdje in het slop. Het ging zelfs zo slecht dat hij maar één keer kon scoren in 913 dagen. En dan was het er nog eentje in de Carabao Cup. In die periode scoorde hij wel een pak vlotter naast het veld. Hij zou maar liefst drie keer vader geworden zijn in zeven weken, en dat bij drie verschillende vrouwen. Van een aparte ‘hattrick’ gesproken...

Baby nummer één zag op 30 mei het levenslicht. De moeder luistert naar de naam Stephania Christoforou, de voormalige verloofde van Berahino. Nog voor de twee trouwden, liep het al mis. Op Valentijnsdag betrapte zijn verloofde Berahino wanneer die het glamourmodel Chelsea Lovelace wilde binnensmokkelen. Een huwelijk kwam er dus niet, een zoon met de naam Costa en Berahino als vader op de geboorteakte wel.

Saido Berahino sings for fiancee Stephania Christoforou pic.twitter.com/L2mSBqkU3x Sly Sports Football(@ SlySportsFooty) link

Niet veel later kwam baby nummer twee. Op 15 juli bracht een verpleegster van Afrikaanse origine een kind op de wereld. Vanwege juridische redenen mag haar naam niet vernoemd worden, maar het zou gaan om een vriendin die Berahino al van kindsbeen af kent. Twee dagen was Berahino’s hattrick compleet. Op 17 juli werd Chelsea Lovelace moeder. Jawel, diezelfde Chelsea die hij op Valentijnsdag in zijn huis lokte. Drie baby’s dus in een tijdspanne van 49 dagen. Faut le faire.

Op de vlucht voor overvallers

Op 18 februari van dit jaar werd Berahino betrapt op rijden onder invloed. Bovendien bleek hij ook nog eens op de vlucht voor overvallers. De Burundese Engelsman werd met drie keer meer promille dan toegelaten tegengehouden in het centrum van Londen. Ook zijn vriendin, een andere man en vrouw bevonden zich in de wagen. Even voordien was de 26-jarige spits het slachtoffer van een gewelddadige overval. Toeval of niet? Diezelfde nacht werd de politie opgeroepen voor een mogelijke steekpartij -met daarin zeven betrokkenen- aan het VQ Cafe in Great Russell Street.

Toen Berahino door het raampje van zijn wagen de politie van antwoord diende, beweerde hij in eerste instantie niets af te weten van de steekpartij. “We hebben net gegeten en zijn onderweg naar het hotel. We hebben niets gezien.” Agent Stephen Luu zei daarop het volgende: “Zijn ogen werden rood en hij werd plots erg nerveus. Omwille van zijn verdacht gedrag vroeg ik hem om zijn wagen te verlaten. Ik geloofde dat hij betrokken was bij het gewelddadige incident. Toen ik dichterbij kwam, rook ik de alcohol. Ik vroeg hem of hij gedronken had, waarop hij ‘ja, eentje’ antwoordde.”

Volgens agent Luu oogde Berahino “verward”, toen hem naar het bloed op zijn hand werd gevraagd. Dat ook zijn t-shirt aan de achterkant gescheurd was, deed de wenkbrauwen enkel nog meer fronsen. “Dit is bullshit” , repliceerde de voetballer vervolgens bij zijn arrestatie. Berahino vertelde de politie daarna dat hij beroofd was. Zijn vriendin verdenkt haar ex-vriend van de overval. Volgens haar trommelde hij een bende op om Berahino aan te vallen. De buit: een horloge en twee diamanten halskettingen.