Wanprestatie op Anderlecht blijft niet zonder gevolgen: Zulte Waregem laat spelers tickets terugbetalen, mental coach moet opkrassen Olivier Plancke

09 maart 2020

07u14 0 Zulte Waregem Wat een afgang in het Lotto Park. Anderlecht speelde Zule Waregem van het kastje naar de muur, en daar moest het zelfs weinig moeite voor doen. De 7-0-nederlaag laat de raad van bestuur in Waregem niet zomaar passeren.

Hoe de mannen van Francky Dury zich naar de slachtbank lieten leiden, dat was ongezien. De 7-0 nederlaag was zelfs de grootste ooit voor Essevee in de hoogste klasse. Beschamend. "De raad van bestuur verwacht dat de spelers en staf zich grondig bezinnen over hun verantwoordelijkheden en wil volgende zondag opnieuw de mentaliteit op het veld zien die eigen is aan Essevee", klonk het officiële communiqué van de club zondagochtend.

De raad van bestuur hield het niet alleen bij woorden: "Verder eist het bestuur dat de kosten van de fans die naar Anderlecht meereisden volledig worden vergoed. De spelers zullen de rekeningen voor de bussen en de tickets integraal terugbetalen." Daarnaast werd de samenwerking met mental coach Jon Strubbe per direct stopgezet, een beslissing die zowel intern als bij de achterban vooral op hoongelach werd onthaald. Alsof de mental coach de schuldige is van de huidige malaise...

Voorzitter Carl Ballière en CEO Eddy Cordier roepen alle supporters op zich krachtdadig, maar positief achter de club te blijven scharen en het team te blijven aansporen Zulte Waregem in een persbericht

Geldige excuses - zoals de blessure van de belangrijke Ibrahima Seck en het missen van de bekerfinale - zijn er ook niet meer na een 5 op 30. Het elftal mist balans volgens Dury, maar er ontbreekt nog veel meer dan dat. De geluiden dat het niet goed meer klikt in de kleedkamer weerklinken vaker en luider. De ene 'vedette' mag meer dan de andere. Excuses worden gezocht om niet te hoeven trainen op zondag, de dag na de match. Spelers eisen via hun makelaars een betere positie op het veld... Tot nu werden nog geen acties aangekondigd bij de fans, maar de vraag is voor hoelang nog.

"Tot slot roepen voorzitter Carl Ballière en CEO Eddy Cordier alle supporters op zich krachtdadig maar positief achter de club te blijven scharen en het team te blijven aansporen om prestaties te leveren Team Essevee waardig." Hier en daar werd al opgeroepen onder de fans om actie te ondernemen tegen de huidige gang van zaken. Wachten tot zondag. (OPI)