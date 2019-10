Waarom Berahino niet aanwezig was in Britse rechtbank, maar nog wel risico loopt op aanhouding OPI

09 oktober 2019

08u57 0 Zulte Waregem Het woelige verleden van Saido Berahino blijft hem maar achtervolgen. Gisterochtend werd de sterspeler van Zulte Waregem verwacht in de rechtbank van Willisden (noord-west Londen). Daar moest Berahino komen uitleggen waarom de boete van 83.000 euro van vorig jaar - wegens rijden onder invloed - nog niet werd betaald.

Althans toch volgens de rechtbank, want zowel Essevee als de speler werden daar officieel niet van op de hoogte gebracht. Omdat Berahino niet aanwezig was in Willisden, vaardigde die rechtbank een arrestatiebevel uit tegen Berahino. Volgens het Britse rechtssysteem is dat perfect mogelijk.

Het arrestatiebevel was een grote verrassing voor Berahino en Essevee. Aan de Gaverbeek was men wél op de hoogte dat Berahino zichzelf moest gaan verdedigen in Engeland, maar dan wel voor een andere rechtbank (die van Woord Green Crown Court) én op een andere datum. Volgende maandag zou Berahino dan samen met zijn advocaten vertrekken naar Engeland om zijn zaak eindelijk te gaan bepleiten - iets wat nu enigszins riskant is door het uitgevaardigde arrestatiebevel.

De hele heisa berust dus wellicht op één groot misverstand, iets wat Berahino ook bevestigt met een statement op Twitter. Naar eigen zeggen zal de hele zaak heel binnenkort worden rechtgezet, meer duiding werd niet gegeven door de speler en de club. De advocaten van Berahino zouden ondertussen wel al beroep hebben aangetekend tegen het arrestatiebevel.