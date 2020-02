Vossen scoorde twee keer bij debuut voor Zulte Waregem, maar “was toch niet 100% tevreden” OPI

03 februari 2020

12u16 0 Zulte Waregem Zulte Waregem hoefde gisteravond zelfs niet door te duwen om te winnen tegen Waasland-Beveren. Essevee hield de punten thuis met fraaie 5-0 cijfers. Debutant Jelle Vossen scoorde twee keer, maar de Limburger was toch niet 100% tevreden. “Die derde kopbal moest er ook in”, bleef Vossen kritisch voor zichzelf.

Al voor de wedstrijd waren alle ogen gericht op Vossen. Een goaltjesdief, dat hadden ze wel nodig bij Essevee. Zeker omdat Cyle Larin de voorbije weken hopeloos uit vorm is, voor de wedstrijd tegen Waasland-Beveren stond het kanon van de Canadees reeds zes competitiematchen droog.

Tot minuut 42 kwam Vossen amper in het hoofdstuk voor. Hardwerkend, dat wel. Maar de cohesie in het aanvallend compartiment is er nog niet. Logisch ook. Maar Vossen werd gehaald om te scoren en dat deed hij. Een knappe voorzet van Gianni Bruno werd fraai afgewerkt door de nieuwe Essevee-aanvaller. Een echte spitsengoal, wat kan je anders verwachten van Vossen? Op aangeven van Berahino lukte hij zelfs zijn tweede van de avond. Weeral in één tijd. Wat een droomdebuut.

Net geen hattrick

“Als je je eerste wedstrijd met 5-0 wint, en je kan dan nog eens twee keer scoren, dan kan je wel spreken van een geslaagd debuut”, vertelde Vossen na afloop. “De eerste was alles of niets, maar de tweede ging er ook heel goed in.”

Toch was de uitblinker niet helemaal gelukkig met zijn match. “Ik ben niet 100% tevreden over mijn volledige wedstrijd. Maar dat is normaal als je nog maar twee dagen getraind hebt met de jongens, we moeten elkaar nog een stuk beter leren kennen. En tegelijk moest die derde kopbal er ook in. Dan stap ik zelfs met een hattrick van het plein. Dan zou het nog mooier geweest zijn. Maar ik heb lang niet gespeeld, dus mag ik ook niet te kritisch zijn op dit moment.”