Vossen gefrustreerd: “Tegen een scheids mag je echt niets meer zeggen” Sander De Graeve

27 september 2020

17u17 0 Zulte Waregem Jelle Vossen tekende met Zulte Waregem op bezoek bij Standard voor een goeie prestatie. Zeker na de zware 0-6 nederlaag tegen Club Brugge van vorige week. Na het 2-2 gelijkspel verliet hij het veld toch met heel wat frustraties. Bij de gelijkmaker van Standard werd er immers op hem een overtreding begaan.

“Ik heb de beelden gezien, er was echt wel een overtreding op mij”, aldus de spits achteraf. Hij ging verhaal halen bij ref Lambrechts, maar kreeg meteen een geel karton onder de neus geduwd. “Je mag echt niets meer zeggen tegen een scheidsrechter. Daar heb ik het al heel lang moeilijk mee. De fout die op mij gebeurde, had hij niet gezien. Dan moet je de situatie toch wat beter aanvoelen en niet met kaarten gaan zwaaien. Hij zei me dat de VAR het zou bekijken, maar het doelpunt werd toch gevalideerd.”

Toch onthoudt men bij Zulte Waregem vooral het positieve, ook Vossen. “Met die snelle 0-1 was het een ideale start voor ons. We wilden er meteen kort opzitten en dat is gelukt. Na die voorsprong hebben we het goed gesloten kunnen houden. Na hun gelijkmaker na de rust, maakten we ook de 1-2 op een perfect moment. Zo konden we hen opnieuw intomen. Dit was een heel goeie reactie na vorige week.” Over die 0-6 tegen Club Brugge werd duchtig nagekaart. “In een mindere periode wordt er altijd gebabbeld. We werden als groep met de neus op de feiten gedrukt. Zeker met beelden erbij kan dat voor iedereen erg confronterend zijn. Je ziet dan echt wat iedereen verkeerd doet. Het was een positief gesprek waarbij iedereen in de spiegel keek.”

Coach Francky Dury zorgde met zes wissels voor een schokeffect. Iets waar de spelers maar laat van op de hoogte waren. “We hebben lang moeten wachten eer we wisten wie er zou starten”, gaf Vossen toe. “Maar iedereen heeft heel scherp getraind. We stonden aan de aftrap met de juiste mentaliteit, met alle neuzen in dezelfde richting. We toonden de inzet die er vorige week niet was. Dit is de basis voor de rest van het seizoen.”