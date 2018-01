VIDEO: Zulte Waregem verliest van Dortmund, Harbaoui en Derijck zorgden voor deze twee goals Jonas Van De Veire

21u10 4 Rv Zulte Waregem Essevee hield met zijn basiself één helft gelijke tred tegen een sterk Dortmund. Na rust scoorde Aubameyang de winnende treffer voor de Duitsers, maar dat zal voor Francky Dury slechts bijzaak zijn.

Zwaargewicht als sparringspartner voor Zulte Waregem. Borussia Dortmund, nummer drie in de Bundesliga, kwam aan de aftrap met een stevige basiself. Onder meer de pijlsnelle Aubameyang en wereldkampioen Götze namen het op tegen Essevee. De beste kansen in de beginfase waren voor de Duitsers. Maar Bossut pakte eerst uit met een knappe save op een poging van Götze en zag vervolgens Castro naast besluiten. Dan sprong de bekerwinnaar efficiënter om met de kansen. Een vloeiende aanval via Coopman en De Pauw werd afgerond door Harbaoui – het zelfvertrouwen in zijn eerste interview bleek niet onterecht.

Hamdi Harbaoui buteur pour son premier match avec Zulte Waregem face au Borussia Dortmund (défaite 3-2).



⚽️ @ESSEVEELIVE pic.twitter.com/9KrFldi0TE El Apache 🕊(@ Nizar_J4) link

Zes minuten later bracht Dortmund de bordjes weer op gelijke hoogte. Piszczek kopte een hoekschop perfect in de bovenhoek (1-1). Ook Derijck toonde zich efficiënt met het hoofd door snel daarna de 2-1 te scoren. De verdediger is weer helemaal terug. Harbaoui kreeg nadien zelfs de kans om de voorsprong van de bekerwinnaar te verdubbelen, maar stuitte op Bansen. ’t Was een mogelijkheid die Aubameyang aan de overkant niet liet liggen. Hij strafte balverlies van Baudry genadeloos af.

Na rust koos Dury voor een volledig nieuw elftal – in tegenstelling tot Dortmund. In minuut 55 pakte Aubameyang – weer hij – uit met een klasseflits. De Gabonees liet Bostyn kansloos met een schicht in de bovenhoek. De doelman hield de spits tien minuten later van een hattrick door pal te staan op een schot. Ook bij een plaatsbal van Sancho strekt Bostyn zich net ver genoeg uit. Zijn teammaats slaagden er niet in om het kwaliteitsverschil te overbruggen. Alleen Olayinka en Saponjic kwamen nog dicht bij een treffer na rust, maar hun pogingen verdwenen net naast. Toch zal Francky Dury, ondanks de nipte nederlaag, vooral die uitstekende eerste helft onthouden.

Zulte Waregem voor rust: Bossut, De fauw, Baudry, Derijck, Hamalainen, Marcq, Oldrup Jensen, Kaya, De Pauw, Harbaoui, Coopman

Zulte Waregem na rust: Bostyn, Walsh, Heylen, Doumbia, Madu, De Mets, De Sart, Cordaro, Leya Iseka, Saponjic, Olayinka

Basiself Dortmund: Bansen, Sokratis, Zagadou, Durm, Piszczek, Weigl, Götze, Castro, Yarmolenko, Sancho, Aubameyang

23’ 0-1 Harbaoui

29’ 1-1 Piszczek

33’ 1-2 Derijck

42’ 2-2 Aubameyang

55’ 3-2 Aubameyang

