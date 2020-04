Timmy Simons wordt assistent-trainer van Dury bij Zulte Waregem Redactie

17 april 2020

10u04 26 Zulte Waregem Timmy Simons (43) gaat volgend seizoen aan de slag als assistent-trainer van Francky Dury bij Zulte Waregem. De voormalige international verlaat de jeugdwerking van Club Brugge. “Het is voor mij een geweldige stap in mijn trainerscarrière”, legt Simons de nieuwe uitdaging uit.

Simons verlaat Club Brugge, waar hij eerst als speler en nadien als assistent-coach en jeugdtrainer uitgroeide tot een monument in Brugge. Nu was hij klaar voor een nieuw avontuur. “We weten nog niet wanneer het huidige voetbalseizoen zal eindigen en weten nog niet wanneer het nieuwe zal beginnen. Maar ik weet wel één ding: ik word vanaf volgend seizoen assistent-coach van Zulte Waregem. Ik ga heel Club Brugge enorm hard missen, vooral de jongens van de U16 (de generatie waar Simons dit seizoen coach van was, red.). Ik ben Essevee dankbaar voor de uitdaging en de kans om de volgende stap te zetten in mijn trainingscarrière”, vertelt Simons.

Essevee-CEO Eddy Cordier is een tevreden man. “We waren vooral op zoek naar iemand met heel wat kennis op het hoogste niveau en kwamen al snel bij Timmy terecht. Met meer dan 300 wedstrijden in de Jupiler Pro League (Lommel SK en Club Brugge), meer dan 150 in de Eredivisie (PSV) en meer dan 100 in de Bundesliga (FC. Nürnberg) is hij een monument in het Belgische voetbal.” Simons won in totaal vier Belgische titels, werd drie keer kampioen in Nederland en won in 2002 de Gouden Schoen. Na zijn spelerscarrière werd Simons in het seizoen 2018-2019 assistent van Ivan Leko bij Club Brugge. Toen Philippe Clement kwam, ging hij de U16 trainen.

Timmy Simons wordt assistent-trainer bij Zulte Waregem. Bedankt voor de 12 fantastische jaren, Timmy. 💙🖤



MEER | https://t.co/hgW4fjkX4L pic.twitter.com/vJ46JYHvIb Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link