Timmy Simons wordt assistent-trainer bij Zulte Waregem: “Hoop ooit terug te keren naar Club als hoofdcoach” GVS/VDVJ

17 april 2020

10u04 30 Zulte Waregem Timmy Simons (43) gaat volgend seizoen aan de slag als assistent-trainer van Francky Dury bij Zulte Waregem. De voormalige international verlaat de jeugdwerking van Club Brugge. “Het is voor mij een geweldige stap in mijn trainerscarrière”, legt Simons de nieuwe uitdaging uit.

Simons verlaat Club Brugge, waar hij eerst als speler en nadien als assistent-coach en jeugdtrainer uitgroeide tot een favoriet. Nu is hij klaar voor een nieuw avontuur. “We weten nog niet wanneer het huidige voetbalseizoen zal eindigen en weten nog niet wanneer het nieuwe zal beginnen. Maar ik weet wel één ding: ik word vanaf volgend seizoen assistent-coach van Zulte Waregem. Ik ben Essevee dankbaar voor de uitdaging en de kans om de volgende stap te zetten in mijn trainingscarrière.”

Hij liet ook nog een (tijdelijk?) afscheidswoordje achter voor de Club-fans. “Ik ga heel Club Brugge enorm hard missen, vooral de jongens van de U16 (de generatie waar Simons dit seizoen coach van was, red.). Ik kijk met het allerwarmste gevoel terug op twaalf jaar bij Club Brugge, mijn Club kan ik wel zeggen. Ik kreeg een mooi aanbod van Zulte Waregem waar ik nu graag op inga, om verdere ervaring op te doen. Ik hoop ooit bij Club te kunnen terugkeren als (hoofd-)trainer, dat blijft mijn ambitie.”

Timmy Simons wordt de nieuwe assistent-trainer van Francky Dury bij Essevee. Welkom Timmy!😍



SV Zulte Waregem

Essevee-CEO Eddy Cordier is een tevreden man. “We waren vooral op zoek naar iemand met heel wat kennis op het hoogste niveau en kwamen al snel bij Timmy terecht. Met meer dan 300 wedstrijden in de Jupiler Pro League (Lommel SK en Club Brugge), meer dan 150 in de Eredivisie (PSV) en meer dan 100 in de Bundesliga (FC. Nürnberg) is hij een monument in het Belgische voetbal.” Simons won in totaal vier Belgische titels, werd drie keer kampioen in Nederland en won in 2002 de Gouden Schoen. Na zijn spelerscarrière werd Simons in het seizoen 2018-2019 assistent van Ivan Leko bij Club Brugge. Toen Philippe Clement kwam, ging hij de U16 trainen.

Nog een T2

De aanwerving van Simons kadert in een radicale verschuiving in de staf van Essevee. Eddy Van den Berge en Ronny Verriest, lang de trouwe assistenten van Dury, lijken een nieuwe functie te krijgen binnen de club. Dus moet er naast Simons nog een assistent worden aangeworven om de hoofdcoach bij te staan. Ook hij moet ervaring hebben op het hoogste niveau van het (Belgische) voetbal.

Als aanvoerder Davy De fauw (38) stopt met voetballen, is hij een optie. De verdediger twijfelt nog. “Ik zie voor mezelf nog een toekomst als voetballer”, maar ik heb inderdaad ook een aanbod om toe te treden tot de technische staf bij Zulte Waregem. Dat zou ook een mooie uitdaging zijn. Er moet nog over gesproken worden, maar het is zeker ook een optie om door te gaan als voetballer”, vertelde hij twee weken geleden nog.

Timmy Simons wordt assistent-trainer bij Zulte Waregem. Bedankt voor de 12 fantastische jaren, Timmy. 💙🖤



Club Brugge KV

Steven De Petter versterkt jeugdopleiding van Club Brugge

Het vertrek van Simons betekent dat blauw-zwart aan het puzzelen moest en enkele verschuivingen binnen de academie deed. Steven De Petter en Nosa Obasohan versterken de jeugdwerking van de club. Obasohan vervangt Simons als coach van de U16. De Petter wordt Academy Coordinator voor de teams tussen U13 en U16.

De 39-jarige Obasohan was vorig seizoen coach van de U18 van Westerlo en video-analist bij de nationale ploeg U19 van bondscoach Jacky Matthijsen.

De 34-jarige De Petter zette vorige maand door veelvuldig blessureleed een punt achter zijn spelerscarrière bij Sint-Truiden. De ex-kapitein van STVV en KV Mechelen staat te popelen om zijn ervaring over te dragen aan jonge talenten. “Door een enkelblessure moest ik helaas mijn carrière stoppen”, legde de voormalige middenvelder uit. “Ik nam afscheid als speler maar krijg bij Club Academy de kans om mijn passie verder te beleven. De waarden van Club, hard werken en professionalisme, zijn me op het lijf geschreven. Als sportman en als persoon. Ik kijk er enorm naar uit om aan de slag te gaan bij blauw-Zwart.”