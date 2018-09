Thomas Buffel (Essevee) keert voor het eerst terug naar Genk: "Maar het draait niet om mij vanavond" Jonas Van De Veire

29 september 2018

09u29 0 Zulte Waregem Had Zulte Waregem maar elf Thomas Buffels. Voor zijn terugkeer naar de Luminus Arena benoemt de flankaanvaller nauwgezet de verbeterpunten van het geplaagde Essevee.

Een warme ontvangst wacht. Na negen jaar Racing Genk maakt Thomas Buffel er straks, voor het eerst na zijn vertrek, opnieuw zijn opwachting. "Speciaal", lacht de ervaren winger. "Ik ben aan het denken of ik vooraf de kleedkamer van Genk zou binnengaan om 'hallo' te zeggen. Al doe ik dat misschien beter niet - ze denken dan wellicht dat ik kom spioneren." Momenteel is het wel nog onzeker of Buffel aan de aftrap komt. Hij ondervond de voorbije weken wat hinder aan de linkerheup. "Hopelijk sta ik morgen (vandaag, red.) goed op. Als dat niet het geval is, zal ik dat eerlijk zeggen aan de coach. We moeten met het fitste elftal aan de aftrap komen. Het draait straks niet om mij, hé. Wel om het resultaat."

Zulte Waregem kan inderdaad dringend nog eens punten gebruiken. "Het is moeilijk om de pleister op één wonde te leggen", zucht Buffel, gevraagd naar de hoofdoorzaak. "Het is belangrijk dat we nu met elkaar blijven communiceren. En vooral de minpunten durven benoemen. Het is een natuurlijke verdedigingsactie dat iedereen nu voor zichzelf gaat spelen - zorgen dat hen niks verweten kan worden. Maar we moeten uit die zone stappen en elkaar proberen helpen. Dat kan simpelweg al zijn door met elkaar af te spreken wat de volgende actie wordt."

Bij tegenstander Racing Genk draait het momenteel wel als een geoliede machine. Vooral Leandro Trossard - vorig weekend auteur van een héérlijke hattrick - maakt indruk. "Het volume had hij vorig seizoen al", knikt zijn voormalige collega. "Op dit moment is er ook de efficiëntie. Weet je, Genk scoort vaak van buiten de zestien. Sinds de komst van Clement is dat iets waarop ze trainen - tijdens simpele afwerkingsvormen de zijkanten van het netje zoeken. Je ziet dat het nu rendeert." Toch gooit Buffel allerminst op voorhand de handdoek. "Hun sterktes brengen ook zwaktes met zich mee. Ergens zullen ruimtes ontstaan. Het is aan ons om daar op een goeie manier mee om te gaan. Door geduldig zijn in de recuperatie en van daaruit de diepte te vinden om Genk pijn te doen."