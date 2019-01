Sylla, Seck én Peeters: Essevee pakt uit met drie transfers in één keer Pieter-Jan Calcoen

04 januari 2019

06u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 Zulte Waregem ’t Kan niet op – drie transfers in één keer. Essevee rondt vandaag de komst van Idrissa Sylla (28, ex-RSCA, nu QPR) af, Ibrahima Seck (29) en Stef Peeters (26) zijn op komst.

CEO Eddy Cordier heeft andermaal ­getoond dat hij een straffe onderhandelaar is. 3 miljoen euro betaalde QPR twee jaar geleden om Idrissa Sylla weg te halen bij Anderlecht, nu slaagt ­Essevee erin de spits zo goed als gratis aan te trekken, zo melden Engelse bronnen. Concurrentie genoeg nochtans: Sporting Lokeren informeerde, Sylla kon naar Frankrijk, maar het project-Zulte Waregem sprak het meest aan. Het hielp daarbij dat de Guineeër een verleden aan de Gaverbeek heeft – hij speelde er tussen 2013 en 2015.

Zeventien competitiegoals in twee seizoenen in de Engelse tweede klasse. Dat waren de goeie statistieken van Sylla bij QPR, maar de laatste maanden kreeg hij amper speelminuten. In België wil hij zich herlanceren. In ­makelaarskringen klinkt het dat hij voor 2,5 seizoenen tekent, op voorwaarde dat hij deze ochtend slaagt voor zijn medische testen. Grappig ­detail: Sylla moet bij Essevee strijden voor een plek met Harbaoui, Bedia en... Sylla – Mamadou, weliswaar.

Middenveld versterken

Met de komst van Sylla is de transferhonger van Zulte Waregem trouwens niet gestild – per slot van rekening was een extra aanvaller niet prioritair. ­Liever wilde Francky Dury zijn middenveld versterkt zien om het behoud zo snel mogelijk veilig te stellen. Een wens die gehoor krijgt, want Essevee staat op een zucht van Ibrahima Seck en Stef Peeters. Behoudens verrassingen komen zij beiden op huurbasis met (betaalbare) aankoopoptie.

Seck verlaat Racing Genk, waar hij op een zijspoor beland was. De Senegalees, die bijna twee meter meet, moet voor meer recuperatievermogen ­zorgen voor de defensie. Peeters is dan weer op overschot bij het Franse Caen. De Limburger moet de leemte ­invullen die Onur Kaya liet – eindelijk creativiteit.

Bedoeling is dat het trio zaterdag, bij de hervatting van de trainingen, al op het oefenveld in West-Vlaanderen staat. Zulte Waregem had gehoopt dan ook al Timothy Derijck (31) te ­mogen verwelkomen, maar AA Gent vraagt voorlopig te veel voor de ­verdediger, die zes maanden geleden pas vanuit Waregem naar de ­Ghelamco Arena verhuisde.

Nog dossiers

Wie denkt dat de rust nu stilaan terugkeert in het Regenboogstadion: ­Cordier zoekt een oplossing voor ­Damien Marcq, Bryan Verboom, Kingsley Madu, Johan Bjørdal en ­Fredrik Oldrup Jensen. Ook dát wordt nog onderhandelen. (PJC)