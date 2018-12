Standard is de favoriete topclub van Essevee: "Maar vooral slechte herinnering overheerst” VDVJ

16 december 2018

De statistieken heeft Zulte Waregem mee. Van alle G5-tegenstanders won Essevee het vaakst tegen Standard: 14 keer in 34 duels. Ook de voorbije drie confrontaties pakte het steeds de drie punten. “Er zaten enkele mooie zeges tussen”, haalt Francky Dury herinneringen op. “De gewonnen halve finale van de beker met Sérgio Conceição, bijvoorbeeld. Of tegen namen als Witsel en Fellaini. Al zit er persoonlijk toch maar eentje in mijn geheugen gegrift. En dat is het thuisverlies tegen Standard in het jaar dat we kampioen konden spelen met ref Jérôme Nzolo (Essevee verloor met 3-4 na twee duidelijke buitenspelgoals, red.). Met een VAR winnen wij die match. (zucht) Daar hebben we iets unieks verloren, een moment waarop we geschiedenis konden schrijven.” De coach weet, uit eigen ondervinding, wel dat Zulte Waregem morgenavond een voordeel heeft. “Standard was vier dagen weg van huis door hun Europese verplaatsing. Je voelt dat onvermijdelijk, zeker in de maand december. Het zijn geen donderdagmatchen meer in de zon, hé. Ons excuus van vorig jaar geldt dus ook voor hen.”