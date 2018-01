STAGEDAGBOEK ZULTE WAREGEM: Spoedcursus voor Marcq en Harbaoui Jonas Van De Veire

20u44

• Zulte Waregem is van 5 tot 12 januari op stage in Marbella

Zaterdag 6 januari

Het kneedproces is begonnen. Op de eerste trainingsdag van Zulte Waregem in Marbella richtte Francky Dury zijn aandacht in het bijzonder op nieuwkomers Hamdi Harbaoui en Damien Marcq. Tijdens de voormidagsessie met kracht- en stabilisatie-oefeningen bleef die in eerste instantie nog beperkt. Toen kregen de winteraankopen van Essevee vooral de kans om kennis te maken met hun nieuwe ploegmaats. Voor Harbaoui verliep dat zichtbaar moeiteloos. Hij dolde met zijn ex-Lokerenploeggenoten Nill De Pauw en Onur Kaya.

Maar tijdens de namiddagtraining kon de spoedcursus ‘Essevee-voetbal' pas echt beginnen. Eerst stonden enkele oefeningen op balbezit gepland. Nadien volgde een scholing op de aanvallende automatismen van de fusieclub. Meer dan eens gaf Dury zijn nieuwe duo een gedetailleerde uitleg. “Hiér moet je lopen… Dáár moet de bal naartoe...” Harbaoui en Marcq knikten telkens goedkeurend.

Hoofdaandeelhouder Tony Beeuwsaert en CEO Eddy Cordier, beiden tot morgen in Marbella, deden aan de zijkant van het oefenveld hetzelfde. Zij beseften ongetwijfeld dat hun forse investeringen perfect ingepast zullen zijn wanneer het weer om de knikkers gaat. ’t Is dus hopen dat die flankaanvaller en centrale verdediger ook zo snel mogelijk geschoold kunnen worden door ‘meester’ Dury.

Tijdens het onderlinge wedstrijdje konden Marcq en Harbaoui hun stempel evenwel nog niet drukken. Het andere team won dankzij een doelpunt van Olayinka. Voor de training stond die nog geboeid te kijken naar het oefenduel tussen Wolfsburg en Dynamo Dresden (2-1) op het aanpalende terrein, waarin Dimata de openingsgoal scoorde. Zou de Nigeriaan nu al dromen van de Bundesliga?

