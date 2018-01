STAGEDAGBOEK ZULTE WAREGEM: "De focus ligt op de toekomst" Jonas Van De Veire

19u52

Bron: Eigen berichtgeving 0

• Zulte Waregem is van 5 tot 12 januari op stage in Marbella

RV

Donderdag 11 januari – Make-over

Een winterstage, dat is ook élke minuut van de dag in je clubtenue rondlopen. Van ontbijt tot avondmaal. Maar vandaag was bij Zulte Waregem een uitzondering. Na de ochtendtraining kregen de spelers voor de rest van de dag vrij. Een make-over volgde. Sammy Bossut wisselde zelfs nog vóór het middagmaal zijn keepersshirt voor een makkelijkere outfit – klaar voor een bezoekje aan Puerto Banus. ’t Was een vreemd zicht na zes dagen in trainingspak. Anderen, waaronder Sandy Walsh en Michaël Heylen, kozen voor een uitstap naar Málaga. Davy De fauw, Brian Hamalainen en Fredrik Oldrup Jensen gingen dan weer golfen. De Noor bleek wel geen natuurtalent. Ondertussen blikte Francky Dury – wél nog in trainingsvest – op het terras van het hotel terug op de stage. "We hadden het minst goede weer van alle edities." Maar: dat was voor de coach slechts bijzaak. "Want onze stage zelf was positief - we hebben alles kunnen doen wat we wilden. Zonder blessures.” Om vervolgens te benadrukken: “Nu mogen we niet meer achteromkijken. De focus ligt op de toekomst.” Morgen trekt Zulte Waregem nog een laatste keer naar het Marbella Foot Center. Om 22u vliegt het vanuit Málaga terug naar België. Uiteraard allemaal in trainingspak.

#restoaucalme #teamspirit #italianfood🇮🇹 #puertobanus 🇪🇸#avec @onurkaya3434 @damienmarcq @nilldepauw @marvb90 @j_desart @cordaro29 @nik_lea93 Een foto die is geplaatst door null (@hamdiharbaoui9) op 11 jan 2018 om 19:45 CET

Woensdag 10 januari - De iPhone van Dury

Zowat om het kwartier zocht Francky Dury naar de iPhone X in zijn trainingsjas. Hopend op het verlossende telefoontje/berichtje/mailtje van CEO Eddy Cordier. Bij het Turkse Trabzonspor zijn ze duidelijk niet gehaast om Theo Bongonda vrij te geven aan Zulte Waregem. En dus mocht de flankaanvaller zowel in de voor- als namiddag niet meetrainen met zijn nieuwe ploegmaats. Foto’s van Bongonda in Essevee-outfit mochten evenmin. Waanzinnige voorwaarden, opgelegd door Trabzonspor.

Maar Dury en co gehoorzamen – ze willen moeilijkheden vooral vermijden in de laatste rechte lijn van het dossier. Mee-eten met de rest van de groep kon overigens wel, mocht u het zich afgevraagd hebben. Voor het eerst doken trouwens kwaaltjes op bij Zulte Waregem. Madu bleef een hele dag in bed met buikpijn. Cordaro en Kaya verlieten uit voorzorg wat vroeger de training. En Derijck werkte individueel. “Met jou mag er niets gebeuren”, fluisterde Dury tegen zijn verdediger, om enkele tellen later nog eens zijn iPhone boven te halen. Weer geen nieuws uit Trabzonspor.

BELGA

Dinsdag 9 januari - Daar is Theo

Het miezerige Marbella heeft wat meer kleur gekregen. Omstreeks half acht maakte Theo Bongonda namelijk zijn opwachting in hotel Guadalmina. Mét fancy bril, draadloze EarPods van Apple en witte vlechtjes. Maar: een foto of eerste reactie kon/mocht niet. Want bij het Turkse Trabzonspor, dat Bongonda voor Nieuwjaar huurde van Celta, vinden ze blijkbaar hun balpen niet. Bij het tikken van dit stukje (om 23u47) was de flankaanvaller nog steeds niet definitief vrijgegeven. Ach, Essevee sloot hem toch al meteen in de armen. De voormalige chouchou van de Gaverbeek kreeg meteen knuffels van Francky Dury en zijn staff. Oude bekenden De fauw, Bossut en Kaya heetten de belofte-internationaal eveneens warm welkom. Voorts was het een dag als een andere bij Team Essevee. In de voormiddag hield het een recuperatietraining, met de partijtjes tennisfoot als climax. Zo won het kwartet Walsh-Hamalainen-De Sart-Oldrup Jensen na een felbevochten matchpunt. Derijck werkte individueel, maar verzekerde: “"Voor mij is dit een nieuwe start. Ik hoop de laatste 19 wedstrijden van het seizoen te spelen.” Tijdens de tweede sessie focuste de bekerwinnaar zich opnieuw op automatismen. Kan dat vanaf morgen ook mét Theo?

Maandag 8 januari - Gemoedsrust

Pierre-Emerick Aubameyang. Mario Götze. Andriy Yarmolenko. Het was toch met een bang hartje dat er sommige jongens bij Essevee aan de aftrap stonden van het oefenduel tegen Borussia Dortmund. Minstens even indrukwekkend als de namen bij de Duitse topclub: de entourage eromheen. Het Estadio Municipal in Marbella was enkele uren voor de aftrap al volledig verpakt in Dortmund-branding. Achter het linkerdoel hadden die Schwarzgelben zelfs een ‘pop-up' fitness opgetrokken. En de mankracht van hun mediateam: bijlange niet op één hand te tellen. Imponerend allemaal.

Maar op een doorregende grasmat bleef Zulte Waregem overeind tegen de gigant. Zeker in de eerste helft, dankzij aankopen Marcq - Harbaoui en het wederoptredende duo Derijck – Oldrup Jensen. "We hebben geen twee, maar vier nieuwkomers", glunderde Francky Dury. Zijn spelersgroep was minstens even enthousiast. “Je zag al dat het een andere ploeg was dan voor nieuwjaar”, grijnsde Sammy Bossut. “Nu zijn er jongens die zich komen aanbieden en vervolgens de oplossing vooruit zoeken, in plaats van naar achteren." Essevee gaat met een gerust gemoed slapen.

8/01, 17u58 - Zulte Waregem met opgegeven hoofd onderuit tegen Dortmund

Essevee hield met zijn basiself één helft gelijke tred tegen een sterk Dortmund. Na rust scoorde Aubameyang de winnende treffer voor de Duitsers, maar dat zal voor Francky Dury slechts bijzaak zijn.

Zwaargewicht als sparringspartner voor Zulte Waregem. Borussia Dortmund, nummer drie in de Bundesliga, kwam aan de aftrap met een stevige basiself. Onder meer de pijlsnelle Aubameyang en wereldkampioen Götze namen het op tegen Essevee. De beste kansen in de beginfase waren voor de Duitsers. Maar Bossut pakte eerst uit met een knappe save op een poging van Götze en zag vervolgens Castro naast besluiten. Dan sprong de bekerwinnaar efficiënter om met de kansen. Een vloeiende aanval via Coopman en De Pauw werd afgerond door Harbaoui – het zelfvertrouwen in zijn eerste interview bleek niet onterecht.

Zes minuten later bracht Dortmund de bordjes weer op gelijke hoogte. Piszczek kopte een hoekschop perfect in de bovenhoek (1-1). Ook Derijck toonde zich efficiënt met het hoofd door snel daarna de 2-1 te scoren. De verdediger is weer helemaal terug. Harbaoui kreeg nadien zelfs de kans om de voorsprong van de bekerwinnaar te verdubbelen, maar stuitte op Bansen. ’t Was een mogelijkheid die Aubameyang aan de overkant niet liet liggen. Hij strafte balverlies van Baudry genadeloos af.

Na rust koos Dury voor een volledig nieuw elftal – in tegenstelling tot Dortmund. In minuut 55 pakte Aubameyang – weer hij – uit met een klasseflits. De Gabonees liet Bostyn kansloos met een schicht in de bovenhoek. De doelman hield de spits tien minuten later van een hattrick door pal te staan op een schot. Ook bij een plaatsbal van Sancho strekt Bostyn zich net ver genoeg uit. Zijn teammaats slaagden er niet in om het kwaliteitsverschil te overbruggen. Alleen Olayinka en Saponjic kwamen nog dicht bij een treffer na rust, maar hun pogingen verdwenen net naast. Toch zal Francky Dury, ondanks de nipte nederlaag, vooral die uitstekende eerste helft onthouden.

Zulte Waregem voor rust: Bossut, De fauw, Baudry, Derijck, Hamalainen, Marcq, Oldrup Jensen, Kaya, De Pauw, Harbaoui, Coopman

Zulte Waregem na rust: Bostyn, Walsh, Heylen, Doumbia, Madu, De Mets, De Sart, Cordaro, Leya Iseka, Saponjic, Olayinka

Basiself Dortmund: Bansen, Sokratis, Zagadou, Durm, Piszczek, Weigl, Götze, Castro, Yarmolenko, Sancho, Aubameyang

23’ 0-1 Harbaoui

29’ 1-1 Piszczek

33’ 1-2 Derijck

42’ 2-2 Aubameyang

55’ 3-2 Aubameyang

Jonas Van De Veire

Zondag 7 januari - 13 kilometer en 135 meter

Je moet het maar doen. 36 jaar is hij, Davy De fauw. Zeven seizoenen Zulte Waregem, bijna evenveel keer op winsterstage geweest naar Marbella. Dan zou je een ochtendtraining van ruim drie (!) uur al eens op reserve afwerken. Maar Davy strikte de zwarte Adidassen, voegde zich bij het spelletje hooghouden met Timothy Derijck & Brian Hamalainen en begon aan de marathonsessie. Eerst een stevige opwarming, dan een oefening op passing, vervolgens het verfijnen van offensieve patronen – Davy kent het wellicht al van buiten. Maar toch deed hij het even gretig. Dan volgde een wedstrijdje: het team van de aanvoerder won met 2-1, dankzij knappe goals van Kaya en Leya Iseka. En – in de woorden van Davy - “als dessert”: een halfuur rondjes lopen.

Twee keer raden wie 30 minuten op kop van zijn groepje liep? Juist. De Polar van De fauw klokte af op 13 kilometer en 135 meter. En toch vond de rechtsachter nog de energie om de achtergelaten waterflesjes op te rapen. Allemaal met de glimlach. Na de middag volgde een welverdiende recuperatiesessie in de wellness van hotel Guadalmina. Al was De fauw – fervent golfer – wellicht liever op de green van het hotel gestapt. Maar: morgen wacht Aubameyang, in de oefenpot tegen Dortmund. Zou hij op zijn 36ste ook nog waterflesjes rapen?

Jonas Van De Veire Nieuwkomers Marcq en Harbaoui poseren met enkele fans voor de foto.

Jonas Van De Veire Marcq zocht na de oefensessie van 3 uur verkoeling in het zwembad.

Zaterdag 6 januari - Spoedcursus

Het kneedproces is begonnen. Op de eerste trainingsdag van Zulte Waregem in Marbella richtte Francky Dury zijn aandacht in het bijzonder op nieuwkomers Hamdi Harbaoui en Damien Marcq. Tijdens de voormiddagsessie met kracht- en stabilisatie-oefeningen bleef die in eerste instantie nog beperkt. Toen kregen de winteraankopen van Essevee vooral de kans om kennis te maken met hun nieuwe ploegmaats. Voor Harbaoui verliep dat zichtbaar moeiteloos. Hij dolde met zijn ex-Lokerenploeggenoten Nill De Pauw en Onur Kaya.

Maar tijdens de namiddagtraining kon de spoedcursus ‘Essevee-voetbal' pas echt beginnen. Eerst stonden enkele oefeningen op balbezit gepland. Nadien volgde een scholing op de aanvallende automatismen van de fusieclub. Meer dan eens gaf Dury zijn nieuwe duo een gedetailleerde uitleg. “Hiér moet je lopen… Dáár moet de bal naartoe...” Harbaoui en Marcq knikten telkens goedkeurend.

Hoofdaandeelhouder Tony Beeuwsaert en CEO Eddy Cordier, beiden tot morgen in Marbella, deden aan de zijkant van het oefenveld hetzelfde. Zij beseften ongetwijfeld dat hun forse investeringen perfect ingepast zullen zijn wanneer het weer om de knikkers gaat. ’t Is dus hopen dat die flankaanvaller en centrale verdediger ook zo snel mogelijk geschoold kunnen worden door ‘meester’ Dury.

Tijdens het onderlinge wedstrijdje konden Marcq en Harbaoui hun stempel evenwel nog niet drukken. Het andere team won dankzij een doelpunt van Olayinka. Voor de training stond die nog geboeid te kijken naar het oefenduel tussen Wolfsburg en Dynamo Dresden (2-1) op het aanpalende terrein, waarin Dimata de openingsgoal scoorde. Zou de Nigeriaan nu al dromen van de Bundesliga?

Training #2 pic.twitter.com/2oCkvVDvyf SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

BELGA

BELGA

BELGA

BELGA

BELGA

BELGA

BELGA

BELGA

Jonas Van De Veire Dimata.