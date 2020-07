Speler van Zulte Waregem in isolatie na positieve coronatest MXG

30 juli 2020

17u35 0 Zulte Waregem Een speler van Zulte Waregem verblijft op dit moment in quarantaine na een positieve coronatest, dat laat de club weten. “ Net zoals elke week vonden afgelopen woensdag de coronatesten, die in het kader van het protocol van de Pro League zijn afgenomen, plaats. Bij deze test bleek dat het staal van één speler positief was.”

“De speler werd meteen uit de groep gehaald en gaat de komende zeven dagen in quarantaine. De andere spelers en stafleden testten allemaal negatief. Dit betekent dat de trainingen kunnen blijven doorgaan met respect voor de physical distancing, zoals opgenomen in het protocol van de Pro League”, luidt het in een persbericht.

“Zoals het protocol het voorziet bij een positieve test zullen de volledige spelerskern en de stafleden vrijdagochtend opnieuw een coronatest ondergaan om alle gezondheidsrisico’s uit te sluiten. Er wordt samen met KAA Gent bekeken of de oefenwedstrijd van zaterdag 1 augustus kan doorgaan”, klinkt het nog bij de club.

De speler is op die manier het zesde positieve coronageval in onze competitie. Eerder raakten al twee spelers van Charleroi en een van Waasland-Beveren besmet. Ook bij Racing Genk raakten al twee spelers besmet met het virus: Paul Onuachu en Maarten Vandevoordt.