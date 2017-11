Sandy Walsh staat voor weerzien met Genk: "Ploegmaats hebben tickets afgestaan" Jonas Van De Veire

Bron: Eigen berichtgeving 0 BELGA Zulte Waregem Oude liefde roest niet. De hartslag van Sandy Walsh gaat de hoogte in wanneer hij denkt aan het weerzien van vandaag met Racing Genk. "Het wordt speciaal om in een ander shirt in de spelerstunnel te staan", beseft de Nederlander.

Zes jaar veeg je niet zomaar uit. Sandy Walsh, van zijn 16 tot 22 bij Genk, staat vandaag oog-in-oog met de club die hem lanceerde als profvoetballer. Een hoogdag. "Het wordt speciaal om met een ander truitje in de spelerstunnel te staan", mijmert de verdediger. "Zeker omdat de ploeg bij Genk nog steeds dezelfde is waarmee ik vorig seizoen speelde. Met veel mensen heb ik nog geregeld contact - ze volgen mijn prestaties en omgekeerd. (lacht) Maar tijdens de match zullen we allebei knokken om de drie punten."

Walsh kan zijn ex-ploeggenoten overigens met de borst vooruit verwelkomen aan de Gaverbeek. De voorbije weken groeide hij uit tot een sterkhouder bij Essevee. "In het begin van het seizoen had ik deze wedstrijd wellicht niet gespeeld", bedenkt Walsh. "Nu toonde ik al dat ik iets kan bijbrengen aan de ploeg. Het zou fijn zijn om dat ook vandaag te doen."

De Nederlander zal alvast kunnen rekenen op veel steun vanuit de tribunes. "Er zullen extra een hoop kennissen zijn", glundert Walsh. "In totaal heb ik al 14 tickets moeten regelen voor familie en vrienden. (lacht) Veel ploegmaats hebben hun tickets afgestaan. Ze weten dat dit een speciale match wordt voor mij."

Bovendien kan Walsh straks het ongelijk bewijzen van enkele bestuursleden bij de Limburgers. Zij zagen de verdediger louter als back-up en lieten da took merken tijdens de onderhandelingen over een nieuw contract. "Ik begon vol vertrouwen aan het seizoen - Peter Maes geloofde in mij", vertelt Walsh. "Maar tijdens een gesprek met het bestuur in december werd duidelijk dat ze niet verder wilden met mij. Blijkbaar woog mijn loon te veel op hun budget. (zucht) Ze deden een voorstel aan verlaagde voorwaarden. Gelukkig had ik een clausule in mijn contract, waardoor ik gratis weg kon als ik geen 75% van de matchen speelde in mijn laatste seizoen. Het is jammer dat mijn afscheid van Genk niet echt mooi was. Maar dat is het verleden, ik kijk nu enkel naar de toekomst."

Hot in Indonesië

Opvallend: in Indonesië is er geen voetbalsupporter die Sandy Walsh niet kent. De social media van de verdediger puilen uit met smeekbedes om voor hun nationale ploeg te kiezen. “Ik kwam er in het nieuws toen ik Europees speelde met Genk”, vertelt Walsh, wiens moeder Indonesische roots heeft. “Sindsdien krijg ik heel wat berichten van journalisten en zelfs mensen van de Indonesische bond.” Walsh, die tot dusver alleen in actie kwam voor de Nederlandse jeugdelftallen, is gecharmeerd door de aandacht. “Met mijn ouders en makelaar heb ik de piste al bekeken. “Alleen accepteren ze geen duonationaliteit – ik moét dus officieel ingeschreven staan als Indonesiër. Voor mijn carrière, bijvoorbeeld bij een transfer naar Engeland, zou dat niet interessant zijn. Ach, we zien wel hoe het loopt. Maar momenteel is het iets dat slechts in de achtergrond speelt."

