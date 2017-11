Sandy Walsh: "Hier zat meer in" Yari Pinnewaert

“Hier zat meer in”, zo wist ook Sandy Walsh na de 3-1-nederlaag van Zulte Waregem bij Nice. “We beginnen slecht, maar nadien probeerden we te voetballen en we hebben het hen moeilijk gemaakt op de counter. Vooral in de tweede helft waren we de betere ploeg, ook omdat we wisten dat ze gingen inzakken. We kregen enkele kansen via Aaron (Leya Iseka, red) maar jammer genoeg kregen we het deksel op de neus.”

Vooral de vroege tegengoal sneed de bezoekers dus al snel de adem af. “We wilden starten met een goed gevoel, we hebben ook veel geleerd in de voorbije Europese wedstrijden. En toch slikken we weer een snelle goal. Dat moet eruit, we moeten dat nu meepakken naar de competitie. We komen wel in de zonde van de waarheid, maar de afwerking laat het afweten. Jammer, want hier krijg je niet veel kansen en op basis van wat we gecreëerd hebben is één goaltje gewoon te weinig”, besluit Walsh.

