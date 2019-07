Saido Berahino leeft op bij Zulte Waregem: "Zou graag bij Essevee blijven” VDVJ

22 juli 2019

09u03

Zulte Waregem Scoren lukte ook in zijn tweede match niet. En toch leeft Saido Berahino op bij Zulte Waregem. Komt het deze week tot een deal?

De signalen zijn positief. Ploegmaats en staf spreken lovend over de gretigheid en kwaliteit die Berahino tijdens zijn eerste testweek aan de Gaverbeek liet zien. “Ik amuseer me hier dan ook”, lachte de spits na het oefenduel tegen Willem II (1-1). “De kwaliteit ligt hoger dan ik dacht. Bovendien kan ik het goed vinden met de coach.” Francky Dury bleek dan ook de reden dat de veelbesproken aanvaller bij Essevee terechtkwam. “Eerlijk: ik kende Zulte Waregem niet. Mijn manager wist gewoon dat deze trainer het beste in spelers naar boven kan halen. Mijn ex-ploegmaats Sébastien Pocognoli en Romelu Lukaku bevestigden dat.”

Het toont aan dat Berahino vastbesloten is om zijn carrière weer op het juiste spoor te brengen. “Of het fijn is om weg te zijn uit Engeland? (lachje) Absoluut. Ik wil iets nieuws opbouwen in een andere omgeving. Het financiële is voor mij geen prioriteit. Anders zat ik nu wel in Rusland of China. Echt, ik zou hier graag blijven. We zullen zien wat er komende week gebeurt.” In Dury lijkt hij alvast een pleitbezorger te vinden. “Saido is een jongen van wie ik hou. Ik had meteen een goed gevoel. Alleen zijn er drie partijen. Saido moet eruit geraken met Stoke en wij vervolgens met hem.”