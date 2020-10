Pakt Louis Bostyn (Zulte Waregem) vaste stek in doel? “Tijd voor mij om te zeggen: ze spelen me er niet meer uit” Luc Verweirder

11 oktober 2020

Sinds twee wedstrijden krijgt Louis Bostyn (27) het vertrouwen onder de lat bij Zulte Waregem. Het uitvallen met een schedelfractuur van Sammy Bossut in augustus én het ongelukkige optreden van Eike Bansen tegen Club Brugge in september deden de als derde doelman aan het seizoen begonnen reus uit Roeselare twee plaatsen opschuiven in de pikorde van de Waregemse keepers. Een bekend verhaal, want Bostyn was al eens een half jaar vaste keus. Maar: "Nu is het stilaan tijd voor mij om te zeggen: ze spelen me er niet meer uit."

Louis Bostyn speelde een klein decennium in de jeugd van SV Roeselare (“Ik woon op 10 minuten van Schiervelde, zo jammer om te zien dat zo'n mooie club nu gedoemd is te verdwijnen”) maar is inmiddels al aan zijn zevende seizoen in het Regenboogstadion toe. Na vele jaren van geduld oefenen voelt hij zich stilaan klaar om naar de stek van vaste titularis te grijpen.

“Het was niet eenvoudig om jarenlang tegen een clubmonument als Sammy Bossut te moeten concurreren”, opent hij. “Wat Sammy nu overkomen is, dat wens je niemand toe. In al die jaren zijn we goeie vrienden geworden. Het was enorm schrikken toen hij werd afgevoerd en we hoorden hoe erg Sammy er aan toe was. De risico’s van het vak, hoor je dan wel eens, maar er is meer in het leven dan voetbal, hé. Op dat moment koos de coach voor Eike Bansen als zijn vervanger. Als prof voel je dan teleurstelling, ja, want ik dacht een goede voorbereiding te hebben gehad. Maar in profvoetbal is geen plaats voor sentiment en ook niet voor negativiteit. Blijven werken, een andere keuze heb je niet.”

“Eén zege kan ons lanceren”

Maar dan kwam die onwezenlijke zondag met het bezoek van Club Brugge, waarbij Bostyn zag dat zijn Duitse collega een lastige namiddag beleefde. De week nadien kreeg hij zelf zijn kans op Standard.

“Een echte verrassing was het niet, ook al werd de ploeg maar heel laat bekendgemaakt. Maar je weet op zo’n moment dat de coach iets zal doen om de ploeg op scherp te zetten. De mentaliteit op Sclessin was voorbeeldig, we hadden er zelfs meer dan een punt kunnen pakken. In Leuven mocht ik blijven staan, maar was de ontgoocheling enorm om het onverdiende verlies. Die paar reddingen in het begin van de match waren zeker goed voor mij om vertrouwen te pakken, maar je stapt de bus wel op met een gevoel dat er veel meer had in gezeten. Ik heb trouwens nog altijd geen beelden met een officiële VAR-lijn gezien van het eerste Leuvense doelpunt, hoor."

Na die 1 op 6 wenkt voor Zulte Waregem eerder de staart dan de buik van de rangschikking. Louis Bostyn is zich zeer bewust van het belang van de eerstkomende wedstrijden. Tegen Antwerp, op KV Oostende en dan de derby tegen KV Kortrijk: een cruciaal drieluik.

“Gemakkelijke matchen zijn er niet”, weet Bostyn. “Maar wij spelen geen slecht voetbal, en ik heb het gevoel dat één spraakmakende overwinning zou kunnen volstaan om vertrokken te zijn. Hopelijk kan dat gebeuren tegen Antwerp. In ieder geval hebben onze supporters, in de eerste thuismatch sinds die 0-6 tegen Club Brugge, recht op een stevig antwoord van ons. Pas op, we moeten realistisch blijven, top-6 zal er voor ons dit seizoen allicht niet inzitten. Maar we zijn beter dan ons klassement op dit ogenblik."

Lost Chory offensief probleem op?

En er is offensieve versterking gekomen in de persoon van Tomas Chory, de Tsjechische spits die sinds woensdag meetraint.

“Een boom van een vent”, lacht Bostyn. “Ik ben zelf 1m96, hij is nog een paar centimeter groter zowaar. Vriendelijke gast. Mijn Tsjechisch is onbestaande, maar hij begrijpt gelukkig goed Engels. Hopelijk is Tomas de oplossing voor onze offensieve problemen. Balvast is hij in ieder geval wel, dat zagen we meteen op de eerste training.”

Voor Louis Bostyn kunnen de komende wedstrijden even cruciaal blijken als voor Zulte Waregem. De doelman hoopt zich eindelijk als een vaste waarde te kunnen manifesteren.

“Ik ben 27 geworden en mag geen eeuwige belofte blijven”, beseft hij. “Twee jaar geleden kende ik mijn sterkste periode, met die Europese campagne. Toen stond ik een klein half jaar in doel. Tot Sammy terugkeerde uit blessure. Eruit gezet worden was toen best een klap, ja, dat is voor niemand leuk. Maar er is maar één plaats onder de lat, hé. Ik besef dat Sammy ook nu nog eens alles op alles zal zetten om terug te keren, en Eike Bansen legt zich ook niet zomaar neer bij de situatie. Maar het moment is toch stilaan daar voor mij om te zeggen: ze spelen me er niet meer uit.”