Ook op zijn 37ste gaat Buffel nog door: "Het vuur in mij is nog niet uitgedoofd" Jonas Van De Veire en Kjell Doms

25 juni 2018

08u42 0 Zulte Waregem Het plaatje voor alle partijen klopte. Thomas Buffel heeft met Zulte Waregem zijn ambitieuze club gevonden. Omgekeerd is Essevee een ervaren en gretige pion rijker.

37 jaar, maar Thomas Buffel leek gisteren wel lid van een boysband. Van de zeven nieuwkomers klonk het applaus voor de flankaanvaller het luidst. Na de eerste training was het rijtje schuiven voor een foto of handtekening. "Misschien omdat ik van de streek ben", lachte Buffel eens bescheiden. Vijf uur eerder zette hij zijn handtekening voor een contract van één seizoen aan de Gaverbeek. "Een dag nadat bekend geraakte dat Genk mijn overeenkomst niet zou verlengen, belde Francky Dury mij op", herinnert de flankaanvaller zich. "Ik was vereerd. Na een verkennend gesprek ging de bal aan het rollen."

