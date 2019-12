Onderdeel van het masterplan: scheidsrechter Van Driessche traint mee met Zulte Waregem MXG

10 december 2019

10 december 2019

In het kader van het masterplan van nieuwe scheidsrechtersbaas David Elleray gaan onze Belgische scheidsrechters zich de komende maanden beter integreren in de leefwereld van de eersteklassers. Scheidsrechter Bram Van Driessche ging deze voormiddag op bezoek bij Zulte Waregem en trainde daar mee met de groep. Eerder kreeg ref Erik Lambrechts de primeur bij Antwerp.

De bedoeling van het plan is om trainers, spelers en scheidsrechters op een informele manier met elkaar te laten omgaan. Op die manier kunnen ze elkaars leefwereld beter begrijpen. Scheidsrechters nemen deel aan de fysieke training, fluiten daarna een kort onderling wedstrijdje en gaan na de training samen dineren met de spelers. Het is niet de bedoeling dat scheidsrechters te ‘close’ zouden worden met een bepaalde club. Het Referee Department wil het risico beperken dat tegenstanders de onafhankelijkheid van scheidsrechters in vraag zouden stellen. De eliterefs die pas een eersteklasser bezocht hebben, zullen de weken erna niet meteen een wedstrijd van die club fluiten.