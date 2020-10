Olivier Deschacht (Zulte Waregem) kent pijnpunt: “In de zestien moet het beter, zowel defensief als offensief”

Luc Verweirder

04 oktober 2020

16u57 0 Zulte Waregem Het zijn barre tijden voor Zulte Waregem. Ondanks een uitstekende prestatie oogstte Essevee niks in Leuven, waardoor het nu tegen een 1 op 12 in de voorbije maand aankijkt en met 7 op 24 de op twee na slechtste seizoenstart ooit in de geschiedenis van de fusieclub dient te verteren. “Het is wat het is, maar ik kijk toch liever naar de kwaliteit die we hier in Leuven afleverden”, klonk Olivier Deschacht reeds voor de busreis richting Gaverbeek al opnieuw strijdvaardig.

Het verschil tussen OHL en Zulte Waregem was zaterdagavond met name die ene man met de ideeën en de perfecte uitvoering ervan. Xavier Mercier, spelmaker van OHL, toonde zich de ideale foerier voor de Leuvense spitsen Henry en Sowah. Met nu al 8 assists in evenveel wedstrijden is Mercier de man in bloedvorm. Zo iemand miste Zulte Waregem aan Den Dreef, waar de ploeg van Francky Dury wel een collectief gave verrichting neerzette maar genekt werd door invidueel falen. Het liet zich achterin twee keer verrassen, waarbij Opare met dom balverlies aan de basis lag van de 1-0 en Humphreys zich bij de 2-0 kinderlijk makkelijk liet aftroeven door Sowah. En het benutte de vele kansen niet die het vooral in het slotkwartier afdwong. Met name Kainourgios, samen met Berahino ingevallen, liet twee opgelegde kansen onbenut.

”We weten waar onze werkpunten liggen”, legde Deschacht zonder omwegen de vinger op de wonde. “Zowel defensief als offensief moeten we in de zestien de kwaliteit opkrikken. Slecht afwerken en zelf te veel duels verliezen, verdorie toch. Het is ongelooflijk pijnlijk dat we hier met lege handen moeten vertrekken, want we hadden absoluut niet hoeven te verliezen.”

Niet als ploeg met schrik gespeeld

De veteraan van Essevee beleefde een moeilijke avond, omdat OH Leuven nog meer dan in zijn vorige wedstrijden het wapen van de omschakeling hanteerde.

”Met Sowah en Henry hebben ze lopende mensen waar je als verdediger makkelijk in moeilijkheden kan worden gebracht”, zuchtte hij. “Al bij al hebben we heel weinig weggegeven, slechts een keer of vier waren hun counters zo scherp dat we totaal uitgespeeld werden. Maar we waren de hele wedstrijd lang de ploeg die trachtte dominant te zijn en gedurende lange periodes waren we dat ook.”

Zulte Waregem moet zich stilaan zorgen maken. Het won dit seizoen enkel tegen de laatste twee van de klassering en pakte geen punt tegen de twee opklimmers.

“Klopt”, moet Deschacht tegen zijn zin beamen. “Maar jullie hebben ook de match gezien, en we hebben hier toch niet gespeeld als een ploeg uit de rechterkolom of als een ploeg met schrik, vond ik. Ja toch?”