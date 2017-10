Nummer 400 voor Dury als trainer bij Zulte Waregem Alleen Jan Dogaer (RC Mechelen) was ooit trouwer aan een eersteklasser Johan Serkijn

16u58 0 BELGA Franky Dury na zijn debuut als trainer in eerste klasse met Zulte Waregem: hij triomfeert meteen op AA Gent.

Het is vanavond hoe dan ook feest voor Francky Dury. Tegen Anderlecht zit de 60-jarige Gentenaar voor de 400ste keer in eerste klasse op de bank als trainer van Zulte Waregem. In de geschiedenis van het Belgische voetbal is er slechts één coach met meer matchen op de teller bij dezelfde eersteklasser. Jan Dogaer deed beter bij RC Mechelen. Verdeeld over drie periodes - 1919-1924 (123), 1926-1937 (315) en 1948-1957 (270) - kwam hij aan 708 wedstrijden.

Dury vierde zijn debuut in eerste klasse met een 1-3-zege op het veld van AA Gent op 6 augustus 2005. Na 399 matchen ziet zijn balans er als volgt uit:



• 155 zeges



• 101 draws



• 143 nederlagen



= 566 op 1197 of 47,28 procent

Van zijn huidige collega's in de Jupiler Pro League komt Peter Maes het dichtst in de buurt van Dury. De Limburger zit aan 204 wedstrijden als trainer van Lokeren. Voor de volledigheid stippen we nog even aan dat Dury ook nog 108 matchen in tweede klasse en 30 wedstijden in derde klasse A op de teller heeft staan.

RV Jan Dogaer is de trouwste trainer in eerste klasse met 708 wedstrijden bij RC Mechelen.

Top-10 trouwste clubtrainers

1. Jan Dogaer (RC Mechelen) 708

2. Francky Dury (Zulte Waregem) 399

3. Jan Ceulemans (Westerlo) 381

4. William Sturrock Maxwell (KV Mechelen) 312

5. Robert Waseige (Club Luik) 299

6. Henri Grunbaum (Fra/Olympic Charleroi) 298

7. Harry Game (Eng/Antwerp FC) 297

8. William 'Bill' Gormlie (Eng/Anderlecht) 294

9. Han Grijzenhout (Ned/Cercle Brugge) 293

10. Alfred Verdijck (Antwerp FC) 279