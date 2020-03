Nog een extra jaar voetballen of de staf van Dury vervoegen, De fauw: “We zien wel wat de toekomst brengt” DMM

31 maart 2020

08u52

Bron: De Tribune 0 Zulte Waregem Stel je bent 38, je hebt een aflopend contract en je weet niet hoelang de coronacrisis nog zal duren, loont het dan de moeite om voetballer te blijven? Voor Davy De fauw is het geen uitgemaakte zaak. De kapitein kan bij Zulte Waregem toetreden tot de technische staf, maar zelf wil hij er graag nog een extra jaar als voetballer aanknopen.

Te lezen in uw krant enkele dagen na de voorlopig laatste competitiewedstrijd van Zulte Waregem (7-0-verlies op Anderlecht) dit jaar: “Essevee is al de zoektocht gestart naar twee nieuwe assistent-trainers met ervaring op het hoogste niveau die extra schwung moeten brengen in een verjongde technische staf. Aanvoerder Davy De fauw (38) is een optie indien hij volgend seizoen stopt met voetballen.”

“Ik zie voor mezelf nog een toekomst als voetballer”, bevestigde De fauw gisteren in De Tribune op Radio 1. “Ik voel me nog goed en fit. Maar ik heb ook een aanbod om toe te treden tot de technische staf bij Zulte Waregem. Dat zou ook een mooie uitdaging zijn. Er moet nog over gesproken worden, maar het is zeker ook een optie om door te gaan als voetballer.”

Die toekomst als voetballer zou ook bij een andere club dan Zulte Waregem zijn, vertelt De fauw. Al heeft hij er wel al over gedacht dat de 7-0 op Anderlecht dan zijn laatste wedstrijd in het shirt van de Zuid-West-Vlaamse club of zelfs als voetballer tout court zal zijn. De fauw pakte geel en werd aan de rust zelfs gewisseld door Francky Dury.

“Daar heb ik zelf ook al aan gedacht”, vertelt De fauw in De Tribune. “Maar dat zou totaal geen drama zijn. Zulke dingen zijn relatief, zeker op dit moment. Het zou natuurlijk jammer zijn om zo mijn carrière te moeten afsluiten, maar zover is het nog niet. We zullen wel zien wat er gebeurt en wat de toekomst brengt.”

“Dit is een ernstige situatie waarbij we moeten beseffen dat voetbal niet op de eerste plaats komt. Daar moeten we ons bij neerleggen. Het zal wat tijd nodig hebben voor alles weer normaal is.Ik denk dan ook dat het op dit moment beter zou zijn om te stoppen met de competitie. Het zou wel mooi zijn om de laatste match van de reguliere competitie nog te kunnen spelen en dan af te ronden, maar zelfs dat zal moeilijk worden, denk ik.”