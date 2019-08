Kijk en vergelijk vooral zelf: counter Zulte Waregem doet Dury denken aan Duivelse goal tegen Japan VDVJ/OPI/DMM

19 augustus 2019

23u00 1

“Ons tweede doelpunt deed me denken aan de counter van de Rode Duivels tegen Japan.” Francky Dury genoot zichtbaar van de wondermooie tegenaanval die tot de 2-0 van Essevee leidde. “Maar ik weet niet welke goal mooier was.”

“Het begon allemaal met de uitworp van Sammy Bossut naar Cyle Larin na een hoekschop”, zag Dury. Daarna speelde de Canadees Omar Govea aan, die Larin richting het doel van Charleroi stuurde. “Het ligt nu eenmaal in mijn spel om beslissende passes te geven”, grijnsde de Mexicaan. Larin speelde vervolgens onbaatzuchtig de bal door aan zijn maatje Saido Berahino. “Het was de beste counter uit mijn carrière”, gaf Larin aan na de wedstrijd. “Ik zag Saido nog net in mijn ooghoek, en even dacht ik er aan om zelf te schieten, maar hij bevond zich in een betere positie. Sadio zal me de gunst wel nog teruggeven.”

Ook de andere helft van het koningskoppel was enthousiast over het formidabele doelpunt. “Deze goal bewijst de kwaliteit van de ganse ploeg", vertelde Berahino. “We stonden eerst te verdedigen op een hoekschop van Charleroi en opeens spelen we hen uit op de counter. Het was quality play van iedereen.” Hoeveel keer zouden de fans van Essevee de treffer straks nog herbekijken?