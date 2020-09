Jelle Vossen gaat met Zulte Waregem onderuit tegen Charleroi: “Volgende week niet tegen Club? Jammer, ja” Luc Verweirder

13 september 2020

21u21 0 Zulte Waregem Zulte Waregem is er niet in geslaagd als eerste punten af te snoepen van Sporting Charleroi. Lang zat dat er wel in, maar in het vijfde en zesde kwartier toonde de leidersploeg zich andermaal dodelijk efficiënt.

Voor Jelle Vossen was het nog iets meer balen dan voor zijn maats. De Limburger had immers, kort na de openingsgoal van de Karolingers, de gelijkmaker aan de voet. Hij kon een lage voorzet van Gianni Bruno aan de tweede paal binnenglijden, maar kwam een schoentip tekort. Dat had ongetwijfeld te maken met de enorme arbeid die Vossen voorafgaand had verricht, op de voor hem niet evidente positie op de linkerflank, al wou hij zich daar niet achter verschuilen.

“Natuurlijk betekent die positie op links hard labeur en veel meters maken, maar ook als ik diep voorin had gespeeld zou ik niet bij de voorzet van Gianni gekund hebben”, bekent Vossen eerlijk. “Dat was geen kwestie van vermoeidheid of een gebrek aan scherpte. Kijk, iedereen weet dat de flank niet mijn sterkste wapen is, maar ik doe wat de trainer me vraagt in het belang van de ploeg. Maar misschien zijn er betere oplossingen mogelijk, ja. Als spits ga ik door mijn verleden altijd op mijn aantal goals afgerekend worden, en misschien is dat dan niet eerlijk. Heeft de coach mijn opdracht vergeleken met die van Mane? Amai, zeg. Ik ben natuurlijk een ander type. Vooral in de eerste helft slaagde ik er te weinig in tussen Busi en Willems in te geraken, na de pauze lukte dat beter. Maar toch te weinig.”

Momenten pakken

Charleroi blijft met het maximum van de punten prijken, en dat had ook Vossen liever anders gezien. “We hebben de kansen gehad en dan is het zuur als je uiteindelijk toch op hun mes loopt. Je weet dat je in een gesloten match als die tegen Charleroi je momenten moet pakken. Dat hebben we verzuimd. Bij ons was het vandaag altijd net niet, terwijl zij wel dat tikje geluk aan hun kant hadden in de afwerking.”

Volgende week komt Club Brugge naar het Regenboogstadion. Jelle Vossen mag dan niet spelen, door de clausule in zijn transferovereenkomst. “Ik wist wat tussen alle partijen werd overeengekomen toen ik in januari naar hier kwam. Dan moet ik daar nu niet flauw over doen. Ook al had ik heel graag gespeeld tegen Club, ja.”