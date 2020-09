Jannes Van Hecke (18) zorgde na valse start mee voor ommekeer bij Essevee "Na goeie voorbereiding had ik al het gevoel dat

ik dit seizoen grote stappen moet kunnen zetten” Luc Verweirder

05 september 2020

15u19 0 Zulte Waregem Nadat Zulte Waregem met verlies tegen Genk en Beerschot de competitie inzette, greep Francky Dury in. De oudste en langst dienende coach in 1A koos voor meer voetballend vermogen op zijn middenveld. Het loonde: met 6 punten uit de jongste twee wedstrijden klom “Essevee” van de kelder naar de buik van de rangschikking. Vooral de 18-jarige Jannes Van Hecke mag met twee opeenvolgende basisplaatsen een fiere borst opzetten. “Dit garandeert me natuurlijk niks”, beseft de Maldegemnaar. “Maar ik kan hier wel op verder bouwen.”

Met 6 op 12 netjes in de bovenste helft van de rangschikking op een gedeelde vijfde plaats naast Club en Cercle Brugge én Anderlecht: na twee nederlagen en twee overwinningen staat Zulte Waregem ongeveer waar het had gehoopt te staan bij de eerste interlandbreak. Weinigen hadden evenwel verwacht dat met name Jannes Van Hecke zich zo opvallend zou manifesteren. Zelfs al was de kleine middenveldspeler in de voorbereiding één van de meest opgemerkte rood-witten geweest.

“Ik mocht niet klagen over de speelkansen die ik tijdens de oefenmatchen kreeg”, kijkt de youngster tevreden terug. “De coach stuurde me ook met uiteenlopende opdrachten het terrein op. Dan voel je dat je vertrouwen krijgt, dat je dicht tegen de typeploeg aanleunt. Ik ben deze campagne ook wel ingestapt met het gevoel dat ik nu stilaan een stap voorwaarts moet kunnen zetten. En dus was ik zeker blij verrast te mogen starten tegen Waasland-Beveren en in Moeskroen. Tegen de Waaslanders maakte ik op mijn zestiende ooit mijn debuut, een minuutje of vijf slechts maar dat zijn dingen die je niet vergeet. Nu rekent de coach op mij om vanaf de linkerkant meer balvastheid in de ploeg te krijgen.”

Na de inmiddels tot aanvoerder gepromoveerde Ewoud Pletinckx moet Van Hecke de volgende speler uit eigen jeugd worden die het maakt bij de fusieclub op de grens van Oost- en West-Vlaanderen. Van Hecke, vijf jaar geleden overgekomen van Club Brugge, zit momenteel in zijn laatste contractjaar én er is vaststaande belangstelling voor de jeugdinternational, voor wiens mentaliteit Francky Dury de loftrompet blaast.

“Misschien zal ik voor bepaalde wedstrijden al eens voor iemand anders kiezen die meer lengte of meer ervaring in de weegschaal kan werpen, maar aan zijn enthousiasme zal het zeker nooit liggen”, prijst de coach. “Ik heb Jannes echt nog nooit slechtgezind gezien op training. Perfectionistisch is hij ook, een eigenschap die hem in deze cruciale fase van zijn carrière best van pas kan komen.”

Miguel Van Damme

“Alles wat ik doe tracht ik inderdaad altijd met 100 procent inzet te doen”, zegt Van Hecke daar zelf over. “Zo heb ik pas mijn middelbare studies beëindigd, maar ik ben niet van plan om het daar bij te laten. Het is mijn bedoeling om bedrijfsmanagement te gaan studeren. Momenteel geef ik voorrang aan mijn voetbalcarrière, maar ik wil later wat achter de hand hebben. Als ik zie welke zware strijd mijn dorpsgenoot Miguel Van Damme (doelman van Cercle Brugge, red) nu al meer dan vijf jaar levert tegen leukemie, besef ik maar al te goed hoe broos een loopbaan als voetballer kan zijn. Ooit heb ik als jong broekje deelgenomen aan een “Penalty Cup” in Maldegem. Miguel was toen eerste keeper bij SK Maldegem, en ik moest de beslissende strafschop voorbij hem trappen om winnaar te worden. Hij zal dat wel niet meer weten, maar ik vergeet nooit dat ik hem kon verslaan, haha.”

Van Hecke vertelt het met pretoogjes die de stelling van Dury bevestigen: het voetbalplezier spat er van af bij deze jongen.

“Ik tracht te genieten van wat ik nu meemaak”, zegt hij. “Al weet ik dat twee goeie prestaties me helemaal niets garanderen. Maar hier kan ik wel op bouwen. We zitten nu met de ploeg in een goeie flow, maar er komt wel een serieus programma op ons af met leider Charleroi, kampioen Club Brugge en daarna de trip naar Standard. In Moeskroen speelden we zeker niet onze beste wedstrijd, maar toonden we een resultaat te kunnen over de streep te kunnen trekken.”