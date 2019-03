Interesse uit buitenland en Belgische topclub: Bongonda drijft transferprijs nog wat op VDVJ

04 maart 2019

14u31 0 Zulte Waregem Zonde dat zijn afscheidstournee in play-off 2 zal zijn. Theo Bongonda (23) was nog maar eens onhoudbaar bij Zulte Waregem. Het lijstje geïnteresseerden groeit.

De scout van Feyenoord heeft zich zijn trip naar Waregem niet beklaagd. Vanuit Rotterdam was hij afgezakt om Theo Bongonda - op het verlanglijstje in de Kuip - aan het werk te zien. Zijn notitieboekje stond aan de rust al bijna vol. Bongonda flitste meermaals voorbij Souquet én zorgde voor de gelijkmaker. "Ik wist perfect wat ik moest doen toen ik oog in oog kwam met Kaminski. Na de rust voelde ik een beetje de vermoeidheid. Dat Ibrahima (Seck, red.) wel mijn voorzet had moeten binnenkoppen? (lachje) Het zou verdiend geweest zijn."

Bongonda's krachttoer lag in lijn met zijn prestaties van de voorbije weken. Ruim één jaar na zijn terugkeer naar de Gaverbeek heeft de voormalige belofte-international weer zijn beste vorm te pakken. Bij Zulte Waregem zien ze het graag gebeuren. De fusieclub haalde Bongonda vorige zomer definitief binnen voor een recordsom van 1,6 miljoen euro. In de overtuiging dat hij één jaar later een veelvoud zou opleveren. Ze gaan gelijk krijgen. Feyenoord is namelijk lang niet de enige club die de winger in de gaten houdt. Er is eveneens interesse uit Duitsland en Frankrijk, plus van een Belgische topclub. "Ik weet niet of ik vandaag bepaalde teams overtuigd heb", lachte Bongonda. "Ik ben geen scout of sportief directeur. Ach, momenteel ben ik daar nog niet mee bezig. Het is pas maart."

PO 2

Met een beetje pech speelde de smaakmaker gisteren wel zijn op één na laatste topmatch. Op de slotspeeldag komt Genk nog over de vloer, maar dan wacht play-off 2. Bongonda: "Ik hou van grote wedstrijden. Alleen zal ik ook in play-off 2 het beste van mezelf geven." De tegenstanders houden zich maar beter vast.