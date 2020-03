Hoofdaandeelhouder van Zulte Waregem zorgde vannacht voor 5 miljoen extra mondmaskers in ons land Redactie

20 maart 2020

10u13 5 Zulte Waregem Op de militaire luchthaven van Luik-Bierset zijn deze nacht 5 miljoen mondmaskers aangekomen. Opvallend daarbij was de inbreng van Nicolas Cuypers en Zulte Waregem-hoofdaandeelhouder Tony Beeuwsaert. “Het kostte bloed zweet en tranen maar we maken vandaag het onmogelijke mogelijk.”

Nicolas Cuypers van het Zultse bedrijf Life bvba gebruikte zijn internationaal netwerk in de zorgsector om vijf miljoen mondmaskers het land in te krijgen. Life is de leverancier van AED-toestellen (defibrillators) in het Regenboogstadion. “Samen met Tom Dewitte van AD Delhaize Waregem en Deinze maken we het onmogelijke vandaag mogelijk. We kunnen aan de eerste noden voldoen zodat onze hulpverleners veiliger kunnen verder werken in deze irreële wereld”, vertelt Cuypers.

“Dag en nacht wordt er gewerkt en het kost ons bloed, zweet en tranen. Dit was niet mogelijk geweest zonder een perfecte medewerking van Tony Beeuwsaert. Onze hoofdaandeelhouder van SV Zulte Waregem maakte met zijn Hasseltse luchtvaartbedrijf ASL dit transport op minder dan 48 uur mogelijk. Het zijn zware tijden. Meer dan ooit moeten we respect tonen voor de instanties die dit mee mogelijk maken. De samenwerking met de FOD Volksgezondheid, de Vlaamse overheid, Buitenlandse Zaken, ambassades enzovoort verliep uitstekend.”

De vijf miljoen mondmaskers die in de nacht van donderdag op vrijdag zijn geland in Bierset, zijn in voertuigen van de civiele bescherming overgebracht naar de kazerne Majoor Housiau in Peutie. Vandaar worden de maskers door vrijwilligers van Volksgezondheid en door militairen verder verdeeld over het land.

