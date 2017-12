Gitzwarte Kerst voor Essevee na nieuwe nederlaag Redactie

19u55 2 Zulte Waregem Hoe lang kan een inzinking duren? Ook in Moeskroen bleef Zulte Waregem met lege handen achter: 4 op 36, slik. Amallah en Bolingi bezorgden Essevee een gitzwarte kerst.

BELGA

“Francky Dury, we worden kampioen.”

Gevoel voor humor hebben ze wel, de supporters van Zulte Waregem. Net voor het begin van de tweede helft zetten de meegereisde fans de meezinger in wanneer hun coach voorbij het goedgevuld uitvak liep. Dury grijnsde eens. Hij koos op Le Canonnier weer voor de vertrouwde 4-3-3 nadat een vijfmansdefensie geen beterschap bracht. Gertjan De Mets – weer fit na een knieblessure – maakte zijn wederoptreden.

BELGA

De start deed eveneens terugdenken aan de hoogdagen van de fusieclub. Na twee minuten passeerde een aanval vlot langs De fauw, Coopman en Kaya. Die eerste vond met een afgemeten voorzet opnieuw zijn aanvoerder, die binnen volleerde. (0-1) Herlanceerde Zulte Waregem zich eindelijk op Moeskroen? Ruim een halfuur leek het erop. Kaya strooide weer met passes, Coopman dartelde over het veld en organisatorisch stond het goed. Olayinka liet evenwel na om te verdubbelen. De Nigeriaan wringde zich tussen twee man – de moeilijkste klus was geklaard – maar miste vervolgens van dichtbij het kader. Ook Leya Iseka wrong een nieuwe kans de nek om.

Photo News

Na 36 minuten keerde Essevee evenwel met een dreun terug naar het sombere heden van de rechterkolom. Bolingi legde een voorzet fantastisch klaar voor Amallah. Het voormalige jeugdproduct van Anderlecht trapte de gelijkmaker hard voorbij Bossut. Het scheelde milimeters of Zulte Waregem heroverde zijn voorsprong één minuut later. Na hands van Mezague mocht Kaya aanleggen voor een vrijschop in het halve maantje, net buiten de zestien. Maar de Turkse Belg mikte vol op de lat. Kort voor rust trapte Leya Iseka, na een geniale een-tweetje van Coopman, onbesuisd over.

BELGA

Zulte Waregem zou spijt krijgen dat het al die uitstekende mogelijkheden in de eerste helft de nek omwrong. Nadien was het allemaal veel minder. Nieuwe kansen bleven uit – alleen een schot van De Sart stelde Butez op proef. En twintig minuten voor tijd voltrok het rampscenario zich. De ingevallen Rotariu zwierde een voorzet richting het hoofd van Bolingi. De spits knikte, via de grond, perfect in de hoek. (2-1) Coopman kreeg wat later zijn tweede gele kaart voor een late tackle. De kelk van Essevee moest tot op de bodem leeg. Door de nieuwe nederlaag zakt het – in het beste geval – naar plek dertien. Gelukkig voor Dury en co zakt er dit seizoen maar één ploeg.

Tip als nieuwe meezinger voor de fans van Essevee: “Merci Eupen, merci Eupen, merciii.”

BELGA