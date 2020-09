Gianni Bruno staat met Zulte Waregem voor verplaatsing naar Standard: “Ander gelaat tonen” Luc Verweirder

24 september 2020

18u46 0 Zulte Waregem De ontluisterende 0-6-nederlaag tegen Club Brugge zinderde dagenlang na in het Regenboogstadion. Met twee verplaatsingen in het verschiet, waarvan de eerste al zondag naar Standard, worden de rangen gesloten. “We moeten een juiste reactie tonen, ook al weet je dat je tegenover een team komt dat goed draait en waar je niet zomaar een punt kan gaan pakken”, tracht Gianni Bruno strijdvaardig te klinken.

Voor Bruno wordt het zondag een soort thuiswedstrijd. De 29-jarige aanvaller werd in Luik geboren en droeg in zijn jeugd zeven jaar het shirt van Standard, vooraleer naar Lille te verkassen om door te breken. Plaats voor sentiment is er evenwel niet. Na de bolwassing door Club Brugge hoopt Bruno vooral dat Zulte Waregem zich als team schrap zal zetten op Sclessin. “We hebben de match tegen Brugge herbekeken en iedereen heeft zijn zegje mogen doen van de coach”, aldus Bruno. “De conclusie was wat mij betreft duidelijk. Zulte Waregem is een ploeg die alleen succesvol kan zijn als iedereen zich ondergeschikt maakt aan het collectief. We hebben potentieel, maar met de mentaliteit van vorige zondag komen we nergens. Met meer engagement kunnen we een ander gelaat tonen.”

De cijfers die Zulte Waregem in de voetbaljaargang 2020 voorlegt, maken Francky Dury en zijn manschappen niet vrolijker. Elf nederlagen op zestien wedstrijden, sinds de start van de huidige competitie enkel zeges tegen de staartploegen Waasland-Beveren en Moeskroen...

Grootse Mignolet

Het was Bruno zelf die de wedstrijd tegen Club Brugge in een andere richting had kunnen sturen. In de openingsminuut liet hij een wenkende kans onbenut. “Ik denk dat ik alles goed deed in die fase, maar ik stuitte op een grootse Mignolet. De beste doelman in België had een enorme voetreflex in huis. Natuurlijk zou het een andere match geworden zijn als die bal er in was gegaan, maar dat verklaart niet waarom we het nadien zo lieten schieten. We hebben dus iets recht te zetten, ja. De kalendermaker is Zulte Waregem echter niet gunstig gezind. Je moet natuurlijk iedereen eens tegenkomen, maar het is voor ons geen cadeau om na Charleroi en Club Brugge nu naar Standard te moeten. De topteams vermijd je liever in een periode dat het vertrouwen zoek is.”

In het Regenboogstadion hopen ze dat Standard zondag nog de naweeën zal ondervinden van de midweekmatch vanavond tegen FK Vojvodina in de Europa League. “Die partij ga ik met argusogen volgen”, besluit Bruno. “Hun nieuwe coach Philippe Montanier heeft er in elk geval een strijdbaar geheel van gemaakt. Zoals ik al zei: we zullen als een blok moeten strijden om een kans te maken op puntenwinst. Verliezen kan je altijd, maar het mag nooit meer op de manier van vorige zondag.”