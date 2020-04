Francky en Timmy krijgen gezelschap van Davy: De fauw wordt assistent bij Essevee PJC/NP

21 april 2020

18u50 18 Zulte Waregem Francky, Timmy en ook... Davy. Bij Zulte Waregem wordt Davy De fauw (38) de tweede assistent van Francky Dury.

Geheimzinnigheid troef, dezer dagen bij Zulte Waregem. Niemand wilde of durfde uitspraken doen over wie, naast Timmy Simons, de tweede assistent van hoofdtrainer Francky Dury zou worden. Volgens onze informatie is de keuze op Davy De fauw gevallen. De rechtsachter - zijn contract loopt straks af - zet zo zijn eerste stappen als trainer.

Met De fauw legt Essevee een assistent vast die het huis perfect kent. De geboren Gentenaar is een clubicoon aan de Gaverbeek: tussen 2011 en 2014 en sinds 2016 voetbalde hij in het Regenboogstadion, met een korte tussenstop bij Club Brugge. De fauw werkte in totaal 279 matchen af in de Jupiler Pro League, hij scoorde daarin 25 keer en gaf 24 assists.

