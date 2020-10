Francky Dury (Zulte Waregem) wil in Leuven bevestiging zien: “Ik voel me niet comfortabel in de rechterkolom” Luc Verweirder

03 oktober 2020

12u16 0 Zulte Waregem Met het duurbevochten punt op Standard als bonus in de achterzak, hoopt Zulte Waregem vandaag de heropstanding verder te zetten. Dat moet andermaal buitenshuis gebeuren, Essevee is te gast bij OH Leuven. “Een ploeg in vorm, die net als Beerschot nog altijd teert op de euforie om de promotie”, beseft Francky Dury. Hij wil aan Den Dreef vooral dezelfde mentaliteit in zijn team zien als op Sclessin.

Met 7 punten op 21 kan Zulte Waregem nog altijd geen positieve balans voorleggen. De puntendeling op Standard van vorige zondag heeft dus wel voor opluchting gezorgd in het Regenboogstadion, na de afknapper tegen Charleroi en de bolwassing door Club Brugge.

”Maar als je het gewoon bent om in de linkerkolom te kamperen, dan voelt die rechterkolom echt niet comfortabel aan”, geeft Dury toe. “Eén of drie punten pakken in Leuven zou dus goed zijn om toch weer wat naar de buik van het klassement op te schuiven. Nu zitten we te dicht tegen de staart aan.”

OH Leuven miste zijn competitiestart niet en pakte al vier punten meer dan Zulte Waregem.

”Ze klopten ons ook in een oefenmatch”, weet Dury. “Dat was op een moment dat nog niet duidelijk was of OHL zich moest voorbereiden op 1A of 1B. Ze hebben toen echt alles op alles gezet om die promotiefinale te winnen. Maar omdat ze uiteindelijk vooraf al zeker waren van 1A, heeft hun verliesmatch tegen Beerschot hen geen mentale knak gegeven. Integendeel, ze teren nu nog steeds op de euforie van de promotie. In hun voorbije matchen bleek dat ze altijd kunnen terugvallen op een goede organisatie in balverlies. Henry is een lastige spits, die weegt op een verdediging. Mercier is een ideale foerier in de omschakeling en zit in een bloedvorm. En die Sowah voorin is duidelijk ook een topper. Tja, Leuven had wat blessures bij de competitiestart en ze haalden meteen vier nieuwelingen binnen. Dan weet je dat daar iets mogelijk is. Wij hebben die luxe niet. Dus moeten we niet te hard roepen na Standard, maar blijven hard werken. Een andere optie is er niet.”

Seck de nieuwe kapitein

Door het uitvallen van Ewoud Pletinckx met een enkelblessure, wordt Ibrahima Seck vanavond kapitein. De Senegalees moet - zoals in Luik - aan de zijde van Damien Marcq het evenwicht op het middenveld bewaken.

”Met een sterke beer als Marcq naast zich, mag ‘Ibra’ ook iets vaker proberen te infiltreren”, geeft Dury aan. “Ik was zeer te spreken over Marcq, een jongen zonder een handleiding op wie je altijd kan rekenen. Ook de prestatie van Louis Bostyn in doel was dik oké. Kijk, het was geen makkelijke selectiekeuze vorige week. Ik weet dat ik na Club Brugge gezegd heb dat er niet meteen veel wijzigingen moesten worden verwacht. Maar daarmee bedoelde ik vooral dat we hier niet de middelen hebben om een blik transfers open te trekken, dat we het zouden moeten doen met de jongens die er zijn. In de loop van de week toetste ik bij mijn assistenten af wat we konden uitproberen, en het verheugt me dat daar een paar juiste ingrepen bij waren. En dat vooral iedereen begrepen had dat het met een over-mijn-lijkmentaliteit zou moeten. De bevestiging van die goeie collectieve verrichting moet nu in Leuven volgen.”